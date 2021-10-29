Филатов о законе про олигархов: власть допустила медийный провал

Закон об олигархах, который внедрила украинская власть имеет стройную и понятную логику, но для большинства населения страны продолжает выглядеть как сведение личных счетов политиков. Это свидетельствует о провальной информационной подаче, которая остро необходима для доверия общества власти при принятии таких резонансных проектов.

Такую свою позицию изложил глава Днепровского городского совета Борис Филатов в интервью агентству "РБК-Украина". Он подчеркнул, что медийно законопроект был недоработан, а монобольшинство, которое "проталкивало" его на голосование пострадало от некачественной работы своих спикеров.

"Почему вполне понятную логику закона не донесли до украинских избирателей, я не понимаю. Вот, дескать, есть такой, такой и такой пример за рубежом, как надо делать, и мы пытаемся эту историю закрепить в законодательстве Украины. Ты слушаешь и тебе нечего возразить. Но в массовом сознании остается мнение, что этот закон нужен только для решения каких-то личных счетов власти с представителями оппозиции", – заметил мэр.

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Филатов добавил, что еще одним изъяном закона о борьбе с олигархатом является отсутствие в нем регулирования этого социального среза на местном уровне. В то время как олигархи представляют собой угрозу для экономики не только в масштабах всей страны.

"Еси мы спускаемся на ступеньку ниже, то тут есть свои местечковые олигархи, контролирующие группы, фракции, которые контролируют процессы, у них есть свои телеканалы, которые круглосуточно поливают мэра дерьмом. Поэтому я считаю, что если мы сказали А, мы должны говорить и Б, и бороться с такими людьми тоже", – подчеркнул чиновник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сам нардеп от фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук раскритиковал закон об олигархах, назвав его инструментом для пиара государственной власти.