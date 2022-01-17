Facebook заблокировал официальную страницу делегации РФ на переговорах в Вене: названа причина

В воскресенье, 16 января, Роскомнадзор официально обратился к американской компании Meta Platforms (руководит социальной платформой Facebook) с требованием снять ограничения с официальной страницы делегации Российской Федерации на переговорах в Вене. Администрация соцсети выявила запрещенный контент в материалах, опубликованных на аккаунте российского ведомства.

Переговоры направлены на вопросы военной безопасности и контроля над вооружениями стран НАТО. Об этом заявила пресс-служба Роскомнадзора.

В обращении чиновники РФ отметили, что своими действиями руководство Facebook нарушает принципы свободного распространения официальной информации и доступа к ней. Россияне убеждены, что цензура не допустима.

Члены самой делегации в Вене от РФ, а также их руководитель Константин Гаврилов, подчеркнули, что на Facebook были размещены только заявления руководства России и МИД РФ. Пресс-служба социальной сети на момент публикации не прокомментировала инцидент.

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