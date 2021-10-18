"Евросолидарность" требует увеличить денежное обеспечение для украинских военных, – Геращенко

"Европейская солидарность" требует предусмотреть в бюджете на следующий год увеличение денежного обеспечения для украинских военных. Нынешние долги перед украинской армией возникли впервые с 2014 года.

Об этом в ходе согласительного совета заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, сообщила пресс-служба "ЕС".

"14 октября Украина чествовала защитников и защитниц Украины. "Европейская солидарность" благодарит лучших украинок и украинцев, которые сегодня защищают нашу страну", – отметила Геращенко.

"И какое же кощунство, что именно в этот день власти наконец признали свои долги перед украинской армией", – констатировала она.

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"Долги перед украинской армией возникли впервые с 2014 года и впервые с 2014 года ваша команда не поднимает зарплаты украинским военным. Поэтому мы требуем в бюджете на 2022 год посмотреть именно расходы на украинскую армию, на оборону. Вы увеличиваете расходы на все полицейские структуры, но не на армию", – подытожила Геращенко.