'Европейская Солидарность' в Киевском облсовете поддержала заявление о единении вокруг защиты Украины

Фракция "Европейская Солидарность" в Киевском областном совете поддержала Совместное заявление депутатов и территориальных общин Киевской области с призывом к объединению всех политических сил, общественных организаций, учреждений и предприятий, всех граждан вокруг защиты Украины.

Депутаты отмечают: понимая ответственность перед жителями Киевщины и осознавая сложность ситуации, обеспечат всестороннюю поддержку устойчивого финансирования медицинских, образовательных, социальных учреждений, учреждений национально-патриотического воспитания и территориальной обороны.

Депутаты призывают всех, кто имеет такую возможность и опыт, максимально способствовать развитию территориальной обороны Киевской области и вступить в ее ряды.

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"Пока у нас общий враг, против которого мы должны быть едиными. Только объединенные усилия делают нас крепкими, уверенными и сильными", – отмечают депутаты облсовета.