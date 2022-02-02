'Европейская солидарность' требует у Рады подписные листы для внеочередного заседания по Трухину – Герасимов

Фракция "Европейская солидарность" обратилась к руководству Верховной Рады с требованием предоставить подписные письма для проведения внеочередного заседания по скандалу с депутатом Трухиным. На это внеочередное заседание депутаты хотят пригласить генпрокурора, а также руководителей ГБР, МВД, Национальной полиции и руководителя НАБУ.

Об этом сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов.

"Я бы сначала хотел поблагодарить украинских журналистов, благодаря которым вчера вся страна увидела лживость, беспринципность и циничное отношение власти Зеленского к украинскому народу, к Украинскому государству", – сказал Герасимов.

"Только что "Европейская солидарность" обратилась к руководству ВРУ с требованием выдать нам подписные письма для созыва внеочередного заседания по фактам расследования, во-первых, ДТП с участием Трухина, во-вторых, – преступного бездействия правоохранительных органов по делу ДТП Трухина. И, в-третьих, – покрытие этой преступной деятельности, покрытие виновных высшими должностными лицами государства и руководством правоохранительных органов", – сообщил Артур Герасимов.

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"На это внеочередное заседание мы бы хотели пригласить не только Генпрокурора, главу ГБР, которому нет никакого доверия ни в обществе, ни у парламентариев, ни у правоохранительных органов. Не только главу МВД, не только главу Национальной полиции, но также руководителя НАБУ. Поэтому что как мы все видели, кроме ДТП речь еще идет о коррупционных действиях, когда пытались взяткой подкупить полицейских", – заметил сопредседатель фракции "Европейская солидарность".

"Не нужно быть супераналитиком, чтобы понять, что такие согласованные действия Офиса Генерального прокурора, ГБР, МВД, Нацполиции по возмещению этого преступления невозможны без одного человека в государстве. Поэтому мы также будем требовать пригласить на это заседание Зеленского", – отмечает Артур Герасимов.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" также подчеркнул, что монобольшинство пытается срочно переключить внимание со скандала с Трухиным.

"Что касается того, что сейчас пытаются сделать "Слуги", это все очковтирательство и попытка переключить внимание на совсем другие вещи. Хватит врать, снимать сериалы и "видосики", и переключать внимание людей с реальных проблем и вашей лживости и беспринципности", – говорит Герасимов.

"Я обращаюсь к руководству правоохранительных органов защитить того полицейского, которого сейчас пытаются сделать виновным в преступлении, которое совершил депутат "Слуги народа", и в том преступлении покрывательство, которое совершило руководство правоохранительных органов вместе с высшим руководством государства", – призвал Герасимов.

"Европейская солидарность" потребует срочного создания временной следственной комиссии по расследованию фактов преступного бездействия правоохранительных органов и покрытии высшими должностными лицами государства этих преступлений. Мы уже сегодня зарегистрируем постановление об отставке министра внутренних дел господина Монастырского, потому что когда камера полицейского, которую он официально сдает после своей смены с этими записями, больше полугода не может попасть к следствию, мы понимаем, что это не просто так", – резюмирует Герасимов.