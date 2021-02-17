"ЕС" подала поправки для отмены восстановления заключения за неуплату налогов

Фракция "Европейская солидарность" подала поправки, которые сделают невозможным восстановление наказания в виде лишения свободы за неуплату налогов. Соответствующая норма предусмотрена в законопроекте 3959-1.

Об этом сообщил Председатель подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, член фракции "Европейская Солидарность" Сергей Алексеев, отмечает пресс-служба политсилы.

Законопроект №3959-1 был принят в первом чтении 3 февраля 2021 года. Фракция "Европейская Солидарность" голосовала против, а при рассмотрении законопроекта во втором чтении будет защищать права граждан-налогоплательщиков как физических лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, ФЛП.

По мнению Сергея Алексеева, законодательная инициатива с восстановлением лишения свободы за неуплату налогов существенно ухудшит инвестиционный климат в Украине.

"Вместо обещанной налоговой амнистии предлагается внедрить драконовские сроки заключения за неуплату налогов. Вместо обещанного при создании Бюро перехода к новым аналитически опережающим методам борьбы с экономическими правонарушениями, усиливают карательно-репрессивные механизмы. Это точно не заинтересует инвесторов", – подчеркнул он.

Кроме того, Алексеев отметил, что проект изменений в Уголовный Кодекс выписан таким образом, что допускает коррупционные возможности для фискальных и правоохранительных органов. За "умышленное уклонение от уплаты налогов", сборов и платежей предлагается штрафовать от 5 до 25 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан. Или арестовывать на срок до шести месяцев. Или сажать в тюрьму на срок от пяти до семи лет.

При анализе проблемы следует также принимать во внимание, что еще в позапрошлом году парламентом был принят закон, который существенно ограничивает права налогоплательщиков в отношениях с налоговиками.

Практика предыдущих лет показывает, что когда существовала уголовная ответственность за неуплату налогов, она часто была именно механизмом давления на физические и юридические лица, так или иначе связанные с оппозиционными силами. Тогда налоговые органы были еще и инструментом давления на СМИ, примером чего могут быть "Киевские ведомости" в девяностых, или "Сельские вести" в начале нулевых.

3 февраля 2021 года принят в первом чтении проект Закона Украины "О внесении изменений в административное и уголовное законодательство по внедрению деятельности Бюро экономической безопасности Украины" (реестр. N3959-1 от 25.08.2020 г.), Поданный народными депутатами от "Слуги народа".

Проектом предусмотрено среди прочего внесение изменений в статью 212 Уголовного кодекса Украины, согласно которой усиливается ответственность за уклонение от налогообложения, уплаты сборов, платежей. А именно увеличивается сумма штрафа и вводится лишение свободы. За умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов, платежей предлагают или штрафовать от пяти до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишать свободы на срок до семи лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предлагают ввести налоги с дополнительных доходов. В частности, на деятельность нянь, сиделок, фотографов, дизайнеров и других самозанятых лиц.