"Европейская Солидарность" объявила бойкот известному каналу из-за медиакиллерства

Фракция "Европейская солидарность" объявила бойкот телеканалу "1+1" из-за манипуляций, сексизма, распространения пророссийских месседжей и медиакилерства. Так народные депутаты выразили поддержку сопредседателю фракции "ЕС" Ирине Геращенко после последнего эфира программы "Право на власть".

Соответствующее заявление они сделали во время брифинга в Верховной Раде, сообщила пресс-служба. Нардепы назвали все, что происходило во время эфира, заказной информационной атакой на команду пятого президента Украины Петра Порошенко, которая носила откровенно пророссийский характер (чтобы посмотреть эфир, проскролльте до конца страницы).

"Аргументы и факты таковы – раз команда Порошенко освободила 3240 заложников, раз команда Порошенко освободила 70% территории оккупированного Донбасса. И это информационное киллерство как раз происходит против команды Порошенко", – подчеркнула депутат Мария Ионова.

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Она также отметила, что Геращенко подверглась атаке не только как профессионал, но и как женщина и мать. "И это реальное положение в Украине, в котором находятся женщины-политики. Мы с вами помним о "18-летней девочке" и "бабушке", уже не говоря о "корабельных соснах" и "поддутых", – напомнила Ионова.

"Шоу на "плюсах" в очередной раз доказало, что информационное киллерство и сексизм в украинской политике является сокрушительным и беспощадным, и он может быть преодолен только нулевой толерантностью к его проявлениям со стороны журналистского сообщества, политических партий и общественности. Для нас вывод однозначен – тотальный бойкот "1+1" до момента признания ими ошибок и публичных извинений перед Ириной Геращенко. Мы готовим обращение в соответствующие органы", – сообщила Ионова.

Народный депутат, Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский отметил, что подобное поведение со стороны медиа не является путем в будущее.

"Когда прибегая к полемическому задору во время телевизионного шоу, отдельные военнослужащие допускают неоднозначные заявления, которые, возможно, удовлетворяют тех, кто заказывает определенные эфиры, это точно не делает чести ни офицерским погонам, ни государству вообще. Когда нельзя похвастаться тысячами освобожденных заложников, тогда с арсеналов используется все, начиная от личных обид, заканчивая гендерными вопросами и откровенным сексизмом", – отметил Забродский.

"Наш шаг в сторону бойкота, в частности канала "1+1" – это только начало нашей борьбы и последовательный этап дальнейшего отстаивания нами прав мужчин, женщин, граждан Украины, наших заложников, тех, кто их освобождал и всех тех, кто положил силы, здоровье и нервы за последние семь лет для того, чтобы в нашем государстве в конце концов наступил мир, а наши защитники вовремя проворачивались домой", – сказал Забродский.

"Это нельзя назвать журналистской работой, я имею в виду программу "Право на власть" на телеканале "1+1". Там было очень много русских нарративов, нарративов нашего врага. Там были цитаты и видео из российских телеканалов, где российские агенты унижали украинских военнопленных. Эти события не будут без нашей реакции. Мы обращаемся в Службу безопасности Украины дать выводы по поводу таких трансляций", – сообщила народный депутат Виктория Сюмар.

"По поводу самой программы – то это не журналистика. Это абсолютно срежиссированное и сманипулированное шоу, где была одна героиня, которая знала все об освобождении заложников. Это была наша коллега и сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко и была толпа, простите меня, шакалов, которые пытались чем больнее укусить, манипулируя любой информации, озвучивая время откровенную ложь под режисированием ведущей", – говорит Сюмар.

"Мне очень жаль сегодня говорить, что в этой программе журналистика умерла уже давно. Но такие манипуляции на самом деле вредят стране, так как призваны они не выяснять правду, не давать людям информацию, а выполнять политические заказы от Офиса Президента с улицы Банковой, с поводу того, как расправляться со своими политическими оппонентами, с ключевой оппозиционной силой "Европейской Солидарности". Мы поддерживаем Ирину Геращенко. Мы говорим "позор" такой программе. Мы констатируем, что сегодня это пропагандистское шоу от власти и совершенно властный канал. Объявляем бойкот", – подытожила Сюмар.

Как сообщал OBOZREVATEL, Геращенко в эфире "Право на власть" призвала создать коллективный иск к России в отношении каждого, кто пытал или убивал украинцев на Донбассе.