Кулеба о борьбе с коррупцией в Украине: приоритеты Зеленского и Байдена совпадают. Интервью

Представители России на переговорах с Украиной по Донбассу не обходятся без хамства и агрессии, но Киев продолжает работать над тем, чтобы состоялась встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Отношения между Украиной и Венгрией напоминают американские горки, но сейчас мы находимся перед "очередным подъемом". А страны Европы могут открыться для украинцев уже к лету, когда начнется очередной туристический сезон. Об этом и другом в интервью OBOZREVATEL рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В первой части интервью главы МИД читайте, почему "Крымская платформа" вызвала такую бурную реакцию в России, каких успехов достигла Украина на Донбассе и как движутся переговоры с Ираном относительно сбитого украинского самолета 8 января 2020 года.

– В этом году реально будет провести встречу в нормандском формате на уровне президентов?

– Мы постоянно работаем и настаиваем на проведении такой встречи. Есть готовность во Франции и Германии, но Россия, по состоянию на сейчас, ведет переговоры в таком стиле, чтобы эта встреча откладывалась.

– Россия отнекивается, хамит, игнорирует?

– У нас есть два живых трека, по которым можно с ними общаться. Первый – советники лидеров Нормандского формата. Второй – Трехсторонняя контактная группа. Если свести их вместе, то в этих переговорах есть все: агрессия, хамство, лавирование. Описывая поведение России, невольно вспоминаешь известную скороговорку: "Корабли лавировали-лавировали, лавировали-лавировали, да так и не вылавировали".

– Много говорилось о вероятности вовлечения США и Великобритании в переговоры Нормандского формата. Это возможно?

– Слышу об этом с 2014-го года. Как говорят, если не о чем говорить – давайте об изменении Нормандского формата. Но я предлагаю решать проблемы в порядке их поступления.

Для изменения Нормандского формата требуется согласие всех его участников. Безусловно, еще более активная вовлеченность США в вопрос прекращения российской агрессии и деоккупации наших территорий будет очень полезной и эффективной. А вот в каком именно формате она может происходить – этот вопрос дипломатии.

Последняя встреча в Нормандской формате на уровне президентов состоялась в декабре 2019 года 112 канал

– У Украины есть еще один непростой сосед и партнер – Венгрия, которая часто провоцирует конфликты с закарпатскими венграми, собственно, на Закарпатье. После местных выборов был очередной раунд сложностей. Какие отношения сейчас?

– Лично уделяю большое внимание Закарпатской области. На праздники объездил весь регион, был в Береговском районе. Я нигде не почувствовал даже намека на какую-то конфликтность или проблемы в регионе на уровне людей.

Был и в той части Закарпатья, где проживают украинские венгры, ел бограч, добавлял туда венгерский соус Эрош Пишта (известный острый венгерский соус. – Ред). Вообще никаких проблем. Все, что нагнетается снаружи, – это исключительно вопрос политики, потому что на уровне отношений между людьми никаких проблем нет.

Действительно наши отношения с Венгрией – это такие американские горки. У нас был серьезный спад, но были и подъемы, в частности, когда Венгрия не блокировала обретение Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Это тоже результат наших дипломатических усилий и конструктивного диалога, не стоит о нем забывать.

В декабре после местных выборов был очередной спад из-за вмешательства венгров в наш избирательный процесс. Сейчас, надеюсь, мы все-таки стоим перед очередным подъемом. Мой коллега Петер Сиярто написал мне письмо с предложением встретиться и вернуться к конструктивным отношениям. Я ответил взаимностью. Кстати, жалею, что вмешательство Венгрии в местные выборы в Украине помешало мне и Петеру посмотреть совместно футбол, что мы планировали.

– А зачем венгры постоянно политизируют проблемы на Закарпатье с их общиной, если этих проблем на самом деле нет?

– Тема венгров, живущих за пределами Венгрии, является краеугольным камнем внутренней и внешней политики этой страны. И да, вы правы в том, что проблемы венгров в Закарпатской области сильно преувеличены.

Думаю, они очень переживали за результаты венгерской партии на местных выборах в Закарпатье. Переволновались, пересекли красную линию и сразу же получили от нас жесткую ответную реакцию. Бывает. Они сделали свое, мы свое – считаю этот матч отыгран.

– Относительно новой администрации Байдена. Кто может поехать на инаугурацию нового американского президента со стороны Украины? Например, президент Зеленский планирует?

– В Украине кружит миф об инаугурации президента США: кто поедет, кто там будет... Вообще – это внутреннее мероприятие, на которое не приглашают мировых лидеров. Ранее на него приглашали послов, аккредитованных в Вашингтоне, представляющих свои страны. В этом году из-за пандемии могут даже и их не пригласить.

Джо Байден официально станет президентом США 20 января 2021 года

На инаугурацию теоретически может приехать любое физическое лицо, постоять в толпе или даже попасть на какую-то прилегающую трибуну, а потом запостить у себя на Facebook, что вот я – солидный человек, принял участие в инаугурации президента США. Я таким людям желаю удачи, приветствую их готовность повышать свою самооценку. И никто не может запретить им этого делать. Но не надо создавать миф о том, что если на инаугурацию не пригласили президента, премьер-министра или министра иностранных дел – то это какой-то политический сигнал.

Скажу честно, следить надо не за инаугурацией, а за тем, как отношения между странами будут развиваться после нее. Я убежден, что мы найдем общий язык с новой администрацией, которая очень хорошо понимает Украину. Я убежден, что когда президент Зеленский и президент Байден поговорят и встретятся, между ними установится замечательный контакт.

– Эксперты говорят, что новоизбранный президент Джо Байден, давний симпатик и друг Украины, на самом деле будет жестким по отношению к украинской власти хотя бы по взятым на себя антикоррупционным обязательствам.

– А кто против? Именно президент Зеленский очень жестко в Украине встал на защиту антикоррупционных органов и антикоррупционной инфраструктуры после пресловутого решения Конституционного суда. Именно он срочно созвал СНБО, по результатам которого правительство немедленно восстановило доступ к реестру электронных деклараций, именно он выступает за жесткую ответственность из-за недостоверного декларирования. Приоритеты президента Байдена и президента Зеленского по функционированию антикоррупционной инфраструктуры в Украине полностью совпадают.

– В этом году оба лидера могут встретиться лично?

– Мы работаем над тем, чтобы они как можно быстрее поговорили и встретились. Именно во время таких разговоров можно достигать стратегических договоренностей и взаимопонимания.

– В прошлом году Украина заключила несколько успешных договоров с Великобританией. А есть ли сдвиги относительно упрощения визового режима?

– В Британии один из самых жестких визовых режимов в мире. Но давайте называть вещи своими именами – британцы не готовы идти на безвиз, но они готовы к диалогу по мобильности для упрощения визового режима. Реальной перспективой является следующее: визы останутся, но получать их станет проще.

В конце прошлого года я встретился с послом Великобритании специально по этой теме и очень четко отметил, что нам нужны действенные шаги с британской стороны на ближайшую перспективу.

– Откроет ли ЕС свои границы в 2021-м году?

– Единственной реальной проблемой для безвиза является пандемия коронавируса. Европейский Союз определил четкий перечень критериев, согласно которым принимается это решение. Как только мы впишемся в их критерии – а там ключевое это объем и динамика заболеваемости – я вас уверяю, что все проблемы для безвиза сразу же исчезнут.

Вакцинация от коронавируса в ведущих странах мира началась еще в конце 2020 года

Пандемия в целом создала фестиваль паники и истерики в мире, даже страны Шенгена закрывались друг от друга. Это не особое какое-то отношение к украинцам – это общая политика, обусловленная исключительно страхом перед распространением коронавируса в Европейском Союзе.

Надеемся, что ситуация все-таки стабилизируется, будет взята под контроль и в этом году проблема со свободным пользованием преимуществами безвиза будет снята.

– Читала, что Испания намерена в марте открыться для всех без ограничений...

– Как только начнется туристический сезон – либерализация визовых требований будет объективной реальностью. Туристический бизнес придет к своим правительствам и скажет, что нам нужно зарабатывать, открывайтесь.

– Иммунологические паспорта или отметки в паспортах о вакцинации – насколько это реальный шаг в 2021-м году?

– Мне кажется, мы сейчас с вами в одном шаге от вопроса "чипизации". Шучу, конечно. В прошлом году в разных правительствах было много паники и истерики, что делать, куда бежать и как с этим всем бороться. Как только эмоции утихнут, думаю, будут найдены цивилизованные решения.

Справки с отрицательными результатами тестов уже в прошлом году требовались на въезде в ряд стран.

Относительно каких-то дополнительных паспортов – пока все это лишь теоретическая дискуссия, в значительной степени управляемая в публичном пространстве нормальными для периода пандемии массовыми эмоциями. Убежден, будут найдены необременительные цивилизованные решения для обеспечения безопасности здоровья граждан во время путешествий.