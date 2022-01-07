Вы можете сколько угодно проклинать украинских малоросов и коллаборантов. Но посмотрите... Россия сломила все страны бывшего СССР - кроме Украины, частично Грузии и стран Балтии.

Но если за Балтию вся мощь НАТО, Грузия в определённой степени прогнулась под Московию, то мы продолжаем держаться практически в одиночку. Несмотря на то, что на наше уничтожение брошен весь арсенал методов скрепонефтегазовобриллиантовой бензоколонки.

Поставили на колени Беларусь. Завтра, послезавтра или через месяц завершат расправу над казахами - к сожалению, у меня нет в этом сомнения.

Костью в горле по-прежнему останется одна Украина, где оказалось самое сильное гражданское общество среди всех бывших стран совка. Потому, что у нас 500-летний опыт борьбы.

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Но в нынешних реалиях единственным, кто может сломить Украину - это не Москва, а её же власть. Достаточно вытолкнуть из страны или посадить главного прозападного политика, договориться с путиным о "долгосрочном мире" на его условиях, и нет Украины. Именно этого и добивается Кремль - не получилось наскоком, пытается катаньем.

Через какое-то время гражданское общество опять скажет своё слово, но это кровь и наматывание штрафных кругов истории с потерей времени (в лучшем случае), а то и территорий с суверенитетом в паре.

И самое обидное, что критическая масса украинцев продолжает жить под лозунгом, который квазипрезидент задекларировал на первом году своего правления - "какая разница!"

Когда у Дали спросили, какая разница между полотном Веласкеса и хорошей фотографией, он ответил: "7 млн долл".

Когда меня спрашивают, какая разница между преЗЕдентом и президентом, я отвечаю: "73 пункта IQ".

В чём сейчас наша разница - вместо того, чтобы рявкнуть: "Что ж вы, гады, делаете?!" и взять за горло, мы думаем: "Что ж они, гады, делают?" и ждём триггера. Но триггеры начали случаться так часто, что многие перестали обращать на них внимание.

Вчера арестовали не активы Порошенко, а всего лишь часть движимого и недвижимого имущества. Его главный актив - это мы с вами. Так что не расслабляться - наша помощь может понадобиться каждую минуту. Тех, кому есть разница.

Наразі ж, Різдвяного раночку, бандерівці!