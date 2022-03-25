Рейтинги поддержки российского президента Владимира Путина и проводимой им полномасштабной войны против Украины, согласно социологическим данным, остаются довольно высокими. Если верить провластным социологическим центрам, в последнее время они возросли еще на несколько процентов. Однако возможностей для постоянного поддержания таких показателей у Кремля не так уж много, информируетCenter for European Policy Analysis.

О том, что как минимум две трети (по некоторым данным – три четверти) россиян поддерживает войну, говорят даже независимые социологи. Правда, часть исследователей предупреждает, что эти данные не могут быть полностью достоверны, поскольку люди боятся говорить то, что думают, из страха уголовного преследования.

Но даже соглашаясь с тем, что большая часть российского общества верит пропаганде, очевидно, что этот процент начнет снижаться по мере ухудшения уровня жизни россиян и роста военных потерь. Члены Антивоенного комитета России сообщили автору этой статьи, что социологи фиксируют рост разочарования ходом так называемой "специальной военной операции" даже в сельской местности и малых городах, где поддержка войны была традиционно выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Это объясняется тем, что информация о гибели земляков гораздо быстрее распространяется в "компактных" социумах, где люди лично знают друг друга.

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В то же время ресурсов для усиления мобилизации в обществе у Путина остается довольно мало. Традиционно средством сплочения россиян вокруг "национального лидера" было усиление образа внешней угрозы, то есть создание постоянного ощущения, что Россия находится в кольце врагов. Именно этот пропагандистский нарратив власть успешно использовала как минимум последние 8 лет. Даже за полгода до полномасштабного вторжения в Украину, согласно данным "Левада-центра", 83% населения страны верило, что Россия окружена врагами.

Однако, как показывает практика, нагнетание ощущения внешней угрозы создает скорее пассивную, а не активную поддержку Владимира Путина. Люди, верящие в возможность нападения на Россию извне, действительно не склонны были протестовать против власти. Тем не менее, многие из них не видели в Путине идеального лидера, и скорее воспринимали его как меньшее из зол. Такой подход наблюдался как до 2014 года, так и в недавние 2018-21 годы. Однако при подобном отношении люди вряд ли будут готовы идти на войну и умирать за Путина.

Для того, чтобы соответствовать образу не просто "сдерживателя" внешних угроз, а создателя "великой России", Кремлю необходимы военные победы. Этот запрос на величие формировался много лет, и именно он привел к тому, что противоречия в пропаганде не вызывают диссонанса в сознании россиян. Мы уже отмечали, что российская пропаганда использует два противоречащих друг другу нарратива. С одной стороны, она пытается доказать, что война в Украине была вынужденным шагом, и у "миролюбивой" России просто не оставалось другого выхода. С другой стороны, пропаганда не скрывает, что Россия изначально стремится разрушить существующий мировой порядок.

Это противоречие сохраняется и сегодня. В частности, российские пропагандисты прямо рассуждают о том, когда им было выгоднее вторгнуться в Украину: сейчас или в 2014 году. В итоге они приходят к выводу, что, хотя в 2014 году назад Украина была слабее, Россия экономически не готова была к столь серьезным санкциям, однако подготовилась к ним за последние 8 лет. Таким образом, пропагандисты прямым текстом признают, что Россия начала вторжение в Украину и планировала ее захват еще до того, как были созданы фейки про ядерное или биологическое оружие, "геноцид населения Донбасса" и другие предлоги для агрессии.

Тем не менее, большинство россиян не рефлексирует эти противоречия во многом потому, что психологически они способствуют созданию одного и того же ощущения: образа силы и величия России, способной защитить себя и заставить Запад считаться с ней. Однако у Кремля остается все меньше ресурсов для того, чтобы поддерживать это ощущение. Провал украинского "блицкрига" показывает, что Путин не способен продемонстрировать своему электорату сколько-нибудь значимые военные победы.

Одним из вариантов иллюзии новой "победы" может стать заключение некого компромиссного договора с Украиной. Однако крайне сомнительно, что украинцы согласятся на сколько-нибудь значимые для Кремля компромиссы. К тому же в российском информационном пространстве наблюдается колоссальное противодействие самой идеей заключения сбалансированного мирного договора. Представители "партии войны" уже окрестили переговорную делегацию "предателями армии и Верховного главнокомандующего", и убеждают, что выполнение любых договоренностей возможно только после военной капитуляции Украины.

Вторым источником повышения рейтинга Путина и мобилизации населения может стать игра на антиолигархических настроениях, которые были сильны в России задолго до начала войны. На данный момент в российском информационном пространстве активно поднимается тема расправы с так называемыми "системными либералами". Пропагандисты уверяют, что социально-экономический блок в российском правительстве представляет собой так называемую "шестую колонну" – скрытых предателей, которые все эти годы работали на Запад. По их словам, война – это единственный способ изменить экономическую политику России и навсегда расправиться "с предателями во власти".

Выступая 16 марта на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов, Путин фактически объявил о новой волне репрессий, заявив о необходимости "естественного самоочищения общества" от "подонков и предателей". Однако поиск предателей из числа не рядовых россиян, а чиновников и олигархов, способен не только держать людей в страхе, но и повысить рейтинг власти в глазах обывателей. Более того, расправы с "ненавистными олигархами" способны легитимировать репрессии в глазах россиян, тогда как без подобной легитимации они довольно быстро могут начать вызывать негативную реакцию.

Кроме этого, репрессии в адрес олигархов и чиновников снижают в глазах Путина угрозу дворцового переворота, который, согласно данным украинской разведки, уже планируется в российских элитах. Западная разведка также фиксирует крайне высокий уровень паранойи российского президента и его попытки минимизировать риск переворота своем окружении.

Иных возможностей для мобилизации населения у кремлевского диктатора, похоже, не осталось – за исключением, разве что, ядерной войны, в случае начала которой у Путина и России возникнут гораздо более серьезные проблемы, чем президентский рейтинг.