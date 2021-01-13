"ЕС" предложила 7 миллиардов из Офиса Президента и силовиков направить на субсидии

Депутаты из фракции "Европейская солидарность" подали законопроект, которым предлагают увеличить расходы на субсидии на 7 млрд гривен.

Средства Госбюджета предлагается перераспределить из расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности президента Украины и Офиса Президента Украины, а также Офиса Генерального прокурора, Национальной полиции, ДФС Украины, ГНС Украины, ГБР и СБУ, сообщила пресс-служба политсилы.

"В Государственном бюджете на 2021 год на выплату субсидий предусмотрено 36,6 млрд грн, что почти на 600 млн грн меньше, чем было в Государственном бюджете на 2020 год. Однако уже после принятия Верховной Радой Украины Государственного бюджета на 2021 было принято решение о повышении цен на газ, тарифов на услуги распределения газа, тарифов на тепло, на электроэнергию, на холодную воду", – говорится в пояснительной записке.

В "ЕС" отмечают, что запланированный уровень объема расходов на выплату субсидий в 2021 году является недостаточным, прежде всего из-за значительного роста цен на жилищно-коммунальные услуги.

Как напоминают в партии, год назад Зеленский пообещал снизить тарифы вдвое, однако их повысил. В то же время правительство Зеленского сократило расходы на субсидии, которые являются действенным механизмом социальной защиты малоимущих граждан рыночных тарифов. Расходы на субсидии могут падать только в двух случаях: либо при снижении цен на энергоносители, или при росте доходов граждан. У Зеленского все с точностью до наоборот – заявили в "ЕС".

В "Европейской Солидарности" также напомнили, что очень сложная тарифная реформа 2014-17 годов, которую внедряли правительства Яценюка и Гройсмана, была частью борьбы за энергетическую независимость от России, а Украина тяжелой ценой "соскочила" с российской газовой иглы.

Не исключено, что немотивированное повышение цены на газ является частью многоходовки, в которой российская агентура попытается вернуть Украину в энергетическую кабалу к Москве – предостерегают в партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла Госбюджет-2021. Расходы на оборону и безопасность составят 267 млрд грн. Это на 21 млрд больше, чем в прошлом году. На образование "слуги народа" согласились выделить 174 млрд грн.

Увеличили расходы на: МВД – на 797,4 млн грн; Госпотребслужбу – на 538,1 млн грн; МИД – на 498,2 млн грн; Минздрав на 3,94 млн грн; Минэнерго – на 350 млн грн; Офис генпрокурора – на 2 млрд грн.