'ЕС' потребовала расследовать масштабные хищения из антиковидного фонда

Провал борьбы с пандемией коронавируса власти не удастся свалить на министра здравоохранения Степанова. "Европейская Солидарность" требует проведения полного аудита расходов миллиардов гривен из антиковидного фонда. Об этом пятый президент, лидер "ЕС" Петр Порошенко заявил во время выступления на форуме депутатов Львовщины.

"Недавно были обнародованы цифры Национальной академии наук, которые говорят, что смертность в Украине от ковида составляет не 50, а 140 тысяч человек. 140 тысяч жизней украинцев, которые они заплатили за вашу беспомощность, за то, что вы направляли деньги на "велике крадівництво", потому что оттуда текут 20% откатов – это преступление против украинского народа", – подчеркнул Порошенко.

Политик отметил, что ответственность за направление денег с "ковидного" фонда на реализацию программы "Большое строительство" лежит не на министре здравоохранения, а на высших руководителях государства.

"Снятием Степанова вы не ограничитесь, потому что нужно сделать то, что мы требуем – через парламентский контроль аудит ковидного фонда. И всех, кто воровал деньги – за решетку, а не ваших политических оппонентов, которые не стесняются вам говорить правду", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко подчеркнул, что власть не смогла обеспечить три ключевые позиции – вакцины, кислород и достаточное количество койко-мест для больных коронавирусом.

"Вакцины – для этого надо было заплатить летом прошлого года небольшую предоплату. Они тогда роздерибанили фонд и назвали себя "чемпионами мира по борьбе с коронавирусом", пообещав, что Украина будет в первой десятке стран по вакцинации. Что-то не слышу отчета о выполнении ваших обещаний. Второе – это кислород. Людей лишили права дышать. Где они были тогда, когда надо было заниматься кислородом?" – возмутился Порошенко.

Политик напомнил, что центральная власть также осложнила положение на местах, ведь органы местного самоуправления испытывали недостаток средств для противодействия пандемии.

"Я твердо убежден, что вакцины, кислород и кровати – это то, что точно власть способна была обеспечить. Она не только сама ничего не сделала, она еще отобрала средства у местного самоуправления, которое пыталось в пределах собственных возможностей спасти людей", – констатировал Порошенко.

По мнению пятого президента, до сих пор крайне остро стоит и вопрос вакцинации украинцев от коронавируса.

"Летом 2021 года эпидемия не закончится, а вакцины мы должны иметь. Вакцинный "национализм", который мир продемонстрировал в 2020 году, очень хорошо должен нас научить", – резюмировал Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко призвал отменить постановление о переоформлении субсидий во время пандемии: политик убежден, что сейчас они должны продлеваться автоматически.