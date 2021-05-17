Ермак позвал лидеров 'нормандкой четверки' на внеочередную встречу , – Арестович

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал обращения трем лидерам переговоров в Нормандском формате – Франции, Германии и России – с предложением провести внеочередную встречу. Ранее российская сторона подобные приглашения отклоняла.

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, обозначив главные темы для обсуждения:

возвращение к строгому соблюдению режима полного прекращения огня на фронте (потому, что его нарушения практически ежедневные),

разблокирование мирного процесса (потому, что он в стагнации),

организации новой встречи лидеров Нормандского формата (потому, что не реализуются многие решения Парижского саммита 2019 года и с того времени, слишком много всего изменилось в мире, начиная с усиления группировки российских войск на наших границах).

"До этого украинская дипломатия несколько раз обращалась с предложением провести внеочередное заседание либо Подгруппы по безопасности либо общего заседания ТКГ, учитывая обстановку на фронте и количество смертей, как военных, так и гражданских, но российское руководство не пошло на это, демонстрируя, кто в действительности заинтересован в прекращении огня, а кто – нет", – указал Арестович в своей публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Ермак раскрыл детали готовящегося саммита украинского гаранта Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.