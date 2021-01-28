Ермак объяснил, почему Татарова до сих пор не уволили из ОП

Несмотря на большие репутационные риски для Владимира Зеленского и его команды, заместитель главы Офиса президента (ОП) Олег Татаров, чье имя фигурирует в громком скандале с участием компании "Укрбуд" Максима Микитася, по-прежнему занимает свою должность.

Как пояснил глава ОП Андрей Ермак в интервью "НВ", чиновника не уволили потому, что обвинения в его адрес имеют 4-летнюю давность. Кроме того, они не связаны с его нынешней деятельностью, уточнил он.

На возражение журналиста, что тогда и экс-премьера-беглеца Николая Азарова можно взять на работу, поскольку "вся его прежняя деятельность связана с режимом Януковича, но не с президентством Зеленского", Ермак ответил, что это некорректное сравнение.

"Я бы не сравнивал господина Азарова с господином Татаровым. То, что это дело имеет такой резонанс и что фигурантом может быть даже сотрудник Офиса президента, – это было немыслимо ни при одном президенте Украины до этого. Что говорит о стопроцентной открытости и нулевой толерантности к коррупции", – подчеркнул он.

По словам главы ОП, следствие идет, есть какая-то информация, но нет судебного решения.

"Мы как никто другой заинтересованы, чтобы истина была установлена, и это дело оказалось в суде", – сказал он.

При этом Ермак считает, что в нынешнем информационном поле обвинить и сделать нелицеприятный имидж можно любому человеку.

Чиновник заявил, что не пытается защитить Татарова – это принципиальная позиция ОП.

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