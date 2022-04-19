Эрдоган: мирные переговоры между Украиной и Россией затормозились, но Турция продолжит свои усилия

Переговоры между Украиной и Россией затормозились. Но Турция все равно продолжит прилагать усилия для возобновления диалога.

Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Эрдоган во время выступления перед представителями иностранных дипломатических миссий, передает Anadolu. "Достижение перемирия, а затем прочного мира между двумя нашими соседями станет одним из лучших дел, сделанных во имя человечества", – сказал он.

Эрдоган отметил, что переговорный процесс остановился из-за атак российских оккупантов на мирных жителей Украины. "Кадры из Бучи и Ирпеня, использование в качестве мишени мирных жителей Краматорска бросают тень на наши усилия", – заявил политик.

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Эрдоган считает, что достичь мирного урегулирования можно путем сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Турция продолжает усилия по организации встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. События в Буче негативно повлияли на переговоры сторон, но контакты турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана на уровне лидеров будут продолжены.