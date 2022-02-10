Сегодня рано утром начались "совместные учения" ВС Беларуси и оккупационных войск РФ у границы с Украиной. В общем, о таком развитии событий можно было легко предполагать уже давно, а с лета 2020 года эти события стали просто неизбежными, поскольку Беларусь утратила субъектность абсолютно, а Лукашенко стал ручным зверьком Путина, наподобие умершей от пыток суки Конни или клячи, на которой Путин ездит с винтовкой, иногда сам, а иногда – с Трампом или Шойгой. Также в Сети появились карты, в которых указаны участки акватории Азовского и Черного морей, которые Путин закрыл из-за "учебных стрельб".

Не будь активной позиции наших партнеров, Путин слепил бы что-то наподобие Майнильского или Гляйвицкого инцидента и уже устроил бы какую-то подлую войнушку, прикрываясь тем, что Украина решила захватить его бункер и сделать с ним (Путиным) страшные вещи и возможно, не раз. Но этот номер явно не проходит, поскольку если Путин таки решится на агрессию, она окажется самой задокументированной в мировой истории. Причем, американцы и англичане дают свежие данные о том, что делают россияне, практически в режиме онлайн и в развитии ситуации.потому никакие провокации уже просто не имеют смысла, поскольку очевидно, что все приготовления шли не по внешним, а сугубо по внутренним, российским причинам. Проще говоря, по желанию Путина и его ближайшего круга лиц. Наверное, американские самолеты и дроны-разведчики намеренно работают с включенными транспондерами, чтобы в случае чего, было видно, когда и чем получены улики. Ну а чтобы понимать то, чем располагает разведывательная техника США, просто приведем фото, полученное американскими энтузиастами.

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Да, это МКС и ничего необычного на снимке нет, кроме одного. Он сделан с поверхности Земли. И это – не специальное оборудование, так что американские птички получают куда более убедительный фактаж, а фиксация летательных аппаратов наземными средствами контроля воздушного движения дает еще большую доказательную силу для этих данных. Мы вчера подробно писали о том, какие самолеты-разведчики работали в нашем небе, а вот сегодня работает дрон-разведчик ВВС США и просто обратите внимание на то, где он работает.

Думаю, что комментарии тут излишни. Причем работают не только американцы, но еще и англичане, а время от времени и канадцы. Так что данные получаются как минимум – с тройным перекрытием и это наводит на мысли о том, что дальнейшие действия Запад уже распланировал, но они будут настолько необычными, что для всех должно быть понятно, почему именно это будет именно так. То есть, американцы дорабатывают свою доказательную базу так, что никакой Нюрнберг и рядом не стоял, а Гаага такого еще не видела.

Тем временем, примерно через час в аэропорт Жешув прибудет еще один самолет ВВС США С-17, который снова облетает Германию. Видимо, личный состав 82-й воздушно-десантной дивизии летит пассажирскими самолетами через территорию Германии, а уже военные грузовики везут вооружения и технику, а потому – летят через небо Дании. По крайней мере, все это выглядит именно так.

Но куда более загадочным является рейс, который завершается в эти минуты. Ботовая навигация не указывает пункта назначения этого полета, но очевидно, что самолет грузовик А-330 заходит на посадку в аэропорт Борисполь. Согласно данным, указанным о принадлежности самолета, он зарегистрирован на Мальте и работает под флагом SmartLynx Operated by SmartLynx Malta. Но самое интересное то, что прилетел он из Франции. И не просто из Франции, а из аэропорта Chateauroux Centre Marcel Dassault Airport.

Кроме своей гражданской функции, аэропорт известен тем, что здесь базируются центры подготовки как гражданских, так и военных пилотов и плюс к тому, он имеет свой транспортный терминал. В общем, трудно сказать, что именно он привез в Киев, но судя по тому, что не был заявлен конечный пункт полета, это наводит на определенные размышления.

Это – довольно интересная информация, как и все то, что связано с Украиной, ведь восточные мудрецы говорят о том, что мысль – материальна, а мысль, облеченная в слово – тем более. Поэтому именно сейчас желательно говорить правильные вещи. Например, нас просто закармливают информацией о том, что Орда стоит у наших границ и что она готовится… и далее – по списку. Но наши военные и не только они – тоже готовятся. Причем, у нас готовятся опытные бойцы, у которых осталась "недосказанность" после активной фазы боевых действий 14-15 года и им есть, что сказать.

Но мы предлагаем несколько другой ракурс всех этих событий. Действия Путина сейчас явно и открыто документируются и западные партнеры даже не скрывают, что собирают железные доказательства вины Путина и его холуев в совершении военных преступлений. Здесь мы предлагаем опустить "середину" эпопеи и сразу перейти в концовку, а именно – что должно случиться с Путиным в самом финале этой эпопеи?

С одной стороны, мы все ему желаем, чтобы вместо шарфа личный охранник использовал его собственные кальсоны или в виде невероятного, но все же – допустимого исхода, можно предположить что бойцы спецназа, желательно – нашего, отработают по нему, как по Усаме Бин Ладену. Да, у нас нет авианосца, чтобы потом утопить тело террориста в море, но для этой цели подошла бы и баржа.

А с другой стороны, все же было бы предпочтительно, чтобы он оказался в Гааге. В этом плане, хотелось бы посмотреть на Вову всемогущего в роли лягушки, которую сначала надули соломинкой, в известное место, а потом – выпустили весь воздух. Это было бы эпичное зрелище и возможно, оно стало бы прививкой от вождизма хотя бы для небольшой части планеты. Мы полагаем, что рассуждать на эту тему никогда не рано и почему бы не сейчас?