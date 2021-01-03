Елисеев: власть должна была уже понять цинизм Путина и не гоняться за призрачным саммитом

В обнародованном очерке ключевых приоритетов внешней политики Украины содержательные приоритеты подменено завышенными ожиданиями от визитов и мероприятий. В частности, тревожно выглядит тот факт, что в Офисе президента возлагают большие надежды на переговоры с Путиным, при том что Путин совсем не заинтересован в установлении мира в Украине.

Об этом в своем Телеграмм-канале написал украинский дипломат Константин Елисеев.

"Ознакомился с коротким очерком ключевых приоритетов внешней политики Банковой на 2021 год. В основном вместо содержательных приоритетов – завышенные ожидания относительно перечня визитов и мероприятий. Относительно мирного процесса снова гоняемся за призрачным саммитом, хотя должны уже понять весь цинизм Путина: саммит будет, когда Зеленский будет готов сдаться под крахом своего рейтинга, или снова в порядке любопытства в случае смены руководства Германии осенью, чтобы попытаться добиться новых уступок от Киева", – убежден Елисеев.

Экс-представитель Украины при Евросоюзе также отметил, что сейчас в официальной риторике ОПУ нет ни одного намека на привлечение к решению ситуации в Донбассе международных миротворческих миссий. Еще меньше конкретики наблюдается, по его мнению, и в усилиях по решению крымского вопроса.

"Так и осталось непонятным как Банковая и Михайловская (улица в Киеве, на которой расположено здание Министерства иностранных дел Украины. – Ред.) координируют такой флагманский проект как Саммит Крымской платформы, путаются даже в терминах проведения, что, безусловно, замечают и потенциальные участники. И если уже речь идет о лете, то надеюсь, изменение даты от ранее анонсированной является результатом консультаций с ключевыми стейкхолдерами и учтен такой важный фактор, как период летних отпусков", – считает Елисеев.

Скептически оценивает дипломат также ожидания ОП от запланированных зарубежных визитов Зеленского.

"Интересно ознакомиться с американским треком, где царит навязчивая мысль о визите и непрерывное генерирование пустых формальных дорожных карт. Зная немного этот контекст, мне кажется, что Зеленский пока не сможет долететь до Вашингтона с таким тяжелым багажом "антикоррупционных успехов" – надо определяться с балластом и ценой билетов. Не менее интересны перспективы визита президента Макрона – сработает химия первых дней президентства Зеленского хотя бы под его экватор? Макрону также нужны дивиденды от нормандского формата", – убежден экс-представитель Украины в ЕС.

Дипломат констатирует фактическое сворачивание процесса евроинтеграции в планах, строящихся в президентском офисе.

"На направлении ЕС хорошо прозвучала правительственная повестку дня, а вот то, что касается Банковой – саммит Восточного партнерства, который уже в феврале, и Саммит Украина-ЕС летом – так и не нашлось места ни для одного упоминания. Что касается НАТО, как и предполагалось, даже в условиях приближения грузинского ПДЧ, Банковая боится произнести это словосочетание и ожидает "учета целей Украины" на саммите НАТО", – приходит к выводу Елисеев.

Он также отмечает противоречия в позиции Банковой о работе украинских послов за рубежом.

"Из приоритетов Банковой так и не понял, за что будут увольнять послов из-за нехватки инвестиций в Украину, если Офис не определяет это ключевым направлением украинской дипломатии и вспоминает о торговле и экспортн в предложениях о Китае, экспо в Дубае и мифическое азиатское турне. Со своей стороны, желаю дипломатии Зеленского характера и вдохновения в выполнении поставленных задач, но и нести справедливую ответственность за дилетантство и провалы. А мы пристально будем наблюдать за Зе-дипломатией", – резюмировал Елисеев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ноябре министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал проведение саммита Крымской платформы в мае 2021 в Киеве. Позже дата мероприятия была перенесена на лето. При этом в МИД России уже заявили: к участию в саммите РФ присоединится только тогда, когда в повестку дня будет включен вопрос водоснабжения оккупированного полуострова.

Что же касается Донбасса, то, как заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, сейчас Украина не рассматривает вопрос введения миротворцев ООН на оккупированные территории.