Экспроприация газа? Экс-нардеп спрогнозировал последствия возможного решения правительства

Постоянная угроза экспроприации природного газа украинской властью не позволяет европейским инвесторам вкладывать в разработку здешних месторождений.

Об этом сообщил лидер фракции "Наши" Евгений Мураев в эфире телеканала "Украина24".

"Я разговаривал с газодобытчиками и говорил: почему вы не вкладываете? Они говорят, что у нас каждое правительство как обезьяна с гранатой. Тимошенко, помните, забрала газ Фирташа в хранилища. Они говорят, вот ты сейчас вложи и одна скважина стоит 20 млн. И эти деньги ты не получишь, потому что нет правил. Потому сюда не идут европейские инвесторы", – сказал Мураев.

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Ранее лидер фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия озвучил идею запретить частным компаниям свободно распоряжаться их газом, забрав его для нужд государства по некой "себестоимости".

Это вызвало критику экспертов, нардепов и международных специалистов, которые предупредили о катастрофических последствиях для украинской экономики.