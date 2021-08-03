Эксперт назвал кандидатуру самого эффективного, по его мнению, премьер-министра

С политической точки зрения вряд ли власть захочет иметь сильного премьера, однако лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко была бы эффективной во главе правительства. Политик смогла бы решить многие проблемы в стране.

Такое мнение высказал политолог Игорь Петренко, передает "РБК-Украина". По его словам, в отличие от других политиков, Тимошенко всегда занимает позицию конструктивной критики власти, предлагая варианты решения серьезных проблем украинцев, опираясь именно на их интересы.

"Я думаю, Юлия Тимошенко была бы эффективным премьер-министром, она может решить многие проблемы, но одновременно она может слишком усилиться и создавать точку противовеса для власти", – считает эксперт.

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Он напомнил, что Тимошенко готова поддержать президента в решении проблем и всегда это подчеркивает.

"Она всегда говорит, что готова поддержать и помочь президенту и его команде в решении актуальных проблем. Да, у нее сейчас стала более резкая риторика, но в целом она всегда все старается свести в сторону конструктива", – отметил Петренко.

Он также спрогнозировал, что в новом политическом сезоне лидер "Батьківщини" будет продолжать активную деятельность, защищая украинскую землю и требуя снижения тарифов для населения.

"Тимошенко имеет конкретные варианты преодоления тарифной проблемы. К примеру, законопроект 4680, касающийся продажи украинцам газа отечественной добычи с наценкой 30% и регулирования продажи газа, который находится в наших хранилищах. Да, это может напрямую повлиять на тарифы. Плюс остается чувствительным для населения земельный вопрос. Она будет продолжать пытаться запустить всеукраинский референдум против продажи земель сельхозназначения", – подытожил политолог.

Напомним, недавно Юлия Тимошенко призвала правительство ввести мораторий на повышение тарифов, а чтобы уменьшить цены в платежках – принять законопроекты "Батьківщини", которые предусматривают направление на нужды людей дешевого газа отечественной добычи и дешевую атомную электроэнергию.

Социально ориентированная деятельность лидера "Батьківщини" не осталась без внимания украинцев – по данным группы "Рейтинг", она лидирует по темпам наращивания доверия людей, опережая президента. А исследования КМИС показало, что "Батьківщина" Тимошенко вышла на второе место среди политических сил и может сейчас рассчитывать на 15% на парламентских выборах. Стремительный рост рейтингов политической силы и ее лидера эксперты связывают с их активной деятельностью в защиту земли и национальных интересов, а также в вопросе снижения тарифов, повышение пенсий и социальной защиты.