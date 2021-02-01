Экс-спикер Рады Парубий похвастался тортом с "руинами Кремля". Фото

Бывший спикер Верховной Рады Украины, а ныне народный депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий показал торт, который ему подарили в честь юбилея. Кондитерское изделие украшено коллажем с "руинами пылающего Кремля".

Фотографию политик обнародовал на личной странице в Facebook. Напомним, 31 января парламентарию исполнилось 50 лет.

"Торт с таким рисунком подарили друзья на день рождения! Слава Украине!" – отметил Парубий в посте.

На фото видно зарево от пожара над Красной площадью в Москве и многолюдный митинг. Стоит отметить, что этот сюжет несколько перекликается с кадрами Революции Достоинства. Ведь люди на картинке выстроены шеренгами, некоторые из них в касках прячутся за баррикадами.

Напомним, ранее подобный торт в честь 40-летия подарили экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Его декорировали поваленной миниатюрой Спасской башни и медведем в шапке-ушанке и с балалайкой.

Кроме того, тогдашнему чиновнику презентовали запонки в цветах флага УПА. Это очень возмутило общественность страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева возмутила украинцев циничным "ответом" на торт для Омеляна. В студии своей программы она показала российский "подарок" для украинского политика – торт в виде карты нашего государства без временно оккупированного Крыма и с флагами террористов "Л/ДНР".

Подобную глупую выходку устроил и скандальный российский политик Владимир Жириновский. Он на камеру разрезал торт в виде карты Украины, заявив, что почти все это – Россия.