Экс-министр труда Польши бросил "вызов" Милованову на миллион. Видео

Экс-министр труда Польши Пьотр Кульпа бросил "вызов" советнику руководителя Офиса президента Тимофею Милованову. Он предложил выплатить миллион гривен в украинский бюджет, если Милованов окажется прав в их споре.

Политики вступили в дискуссию о Конституции Украины еще во время форума "Украина 30". Во вторник, 27 июля, Кульпа опубликовал в YouTube видео, где ответил Милованову на обвинение в незнании конституционной системы Украины (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Вы просто не разобрались, как работает Украина", – сказал тогда Милованов Кульпе.

Он отметил, что записал видео, чтобы избежать манипуляций и показать вырезку записи с форума, где они спорили с Миловановым. Кульпа добавил, что тогда у него не было возможности ответить советнику руководителя ОП.

Видео дня

"Я предлагаю, если господин Милованов найдет в тексте Конституции Украины полномочия для президента или для премьер-министра, чтобы снимать конституционных министров с их должностей, мы вместе с друзьями из института будущего сложимся и выплатим миллион гривен прямо в украинский бюджет", – заявил Кульпа.

В случае, если Милованов не найдет это в тексте Конституции Украины, Кульпа предложил ему вернуть в бюджет деньги, заработанные на консультациях и анализах в этом году.

Пьотр Кульпа – директор программы "Школа Министров в Киевской школе государственного управления имени С. Нижного, аудитор, юридический советник департамента стратегии Высшего Органа Аудита Польши, бывший Министр труда, заместитель Министра экономики Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Тимофей Милованов призвал бизнес "взять бюджет" любой школы или университета, умножить его на два и дать половину. По его словам, такой механизм работает в мире. Пользователи сети бурно отреагировали на такую идею, а некоторые высмеяли ее.