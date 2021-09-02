Экс-глава Одесской таможни Пудрик получил новую 'хлебную' должность. Фото

Бывший начальник Одесской таможни Денис Пудрик возглавил главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области. Его на новой должности представили 1 сентября.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook. Приказ о его назначении датирован 26 августа (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Заместитель главы Одесской областной госадминистрации Олег Муратов представил коллективу нового начальника главного управления Госпропотребслужбы в Одесской области Дениса Валериевича Пудрика", – сказано в сообщении.

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Напомним, что Пудрик два месяца был исполняющим обязанности главы Одесской таможни. Затем его уволили за негативные показатели. В Таможенной службе тогда отмечали, что руководитель не смог наладить нормально работу подчиненных.

Пудрик был люстрирован, потому что во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Крымскую таможню. Однако через суд ему удалось оспорить решение и добиться компенсации в размере 677 тыс. гривен за вынужденные прогулы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале 2021 года у Пудрика обнаружили элитную недвижимость возле Черного моря.