Экс-дипломат объяснил, почему Россия стянула войска к границам Украины и зачем Путину встреча с Байденом

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину необходимо международное внимание. А стягивание войск к украинской границе и анонсированная встреча его с президентом США являются ничто иное как желание выглядеть "великим".

Как заявил в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко, анонсирование встречи глав Кремля и Белого дома еще не означает, что она может состояться. Заявляя об этой встрече Москва не называет ни места, ни времени ни даты.

Украинский дипломат считает, что ряд действий и заявлений Владимира Путина продиктованы лишь единой целью – выглядеть "великим" в глазах мирового сообщества. По этой же причине, считает Огрызко, тот стянул войска к украинской границе в апреле. Теперь же, заострение проблемы является желанием получить "новую инъекцию величия".

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"Он сейчас формирует то, что вызывает беспокойство и у нас, и у наших союзников. Я думаю, что это идет как раз в контексте традиционного для российской внешней политики шантажа, потому что им больше нечего предложить миру", – сказал Огрызко.

Бывший глава МИД допустил, что Байден согласится на встречу с Путиным, но подчеркнул что даты проведения таковой до сих пор нет, хотя Москва заявляет о ней уже не в первый раз.

Говоря о внешней политике Кремля, Огрызко вспомнил публикацию главой российского дипломатического ведомства Сергеем Лавровым переписки с главами МИД Франции и Германии, в которой шла речь о нормандском формате. Переписка касалась урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Это беспрецедентно, я за свои 35 лет дипломатической работы не помню таких вещей. Это просто то, чего в дипломатии быть не может", – отметил украинский дипломат.

По его мнению, российская дипломатическая служба ныне выполняет не свойственную для дипведомства пропагандистскую функцию, а сам Лавров стал говорить "вещи, которые в нормальную голову не укладываются".

Огрызко подчеркнул, что публикация конфиденциальной переписки для цивилизованного мира означает, что дипломатические контакты с Россией будут остановлены, потому что с ней "ни о чем нельзя договариваться, так как нет никаких гарантий".

Напомним, в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что готовятся к встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что встреча президентов может состояться, в октябре. Позже он указал что встреча должна состояться "в обозримой перспективе".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белом доме комментируя возможную встречу двух президентов заявили, что "контакты возможны".