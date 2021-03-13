Экологическая цель "Голоса" в Харькове — закрыть "Коксохим", который загрязняет воздух

Экологичность и безопасность предприятий - один из приоритетов "Голоса", зафиксированный в Национальном плане на 2021 год. Поэтому местное отделение "Голоса" сотрудничает вместе с активистами, чтобы добиться закрытия незаконного завода, который загрязняет окружающую среду.

В рамках тура презентации плана народный депутат "Голоса" встретилась в Харькове с экоактивистами, чтобы обсудить работу коксового завода, сообщает сайт политсилы.

Команда "Голоса" продолжает всеукраинский тур для презентации Национального плана на 2021 год. В частности, на этой неделе народные депутаты посетят Харьков, Святогорск, Покровск, Доброполье, Краматорск, Рубежное, Запорожье, Мариуполь и Бердянск.

Прямая речь

Инна Совсун, народный депутат, заместитель главы партии "Голос":

- Харьковский "Коксохим" - завод-призрак. Никто не может точно сказать, кому он принадлежит, потому что основной документации он не имеет. Несмотря на это, предприятие работает "в черную" и продолжает отравлять воздух в городе.

Это старое предприятие, где не идет речь о какой модернизации или экологизацию. Поскольку нет никаких документов, государство не может контролировать уровень загрязнения и выбросов.

Еще один "экологический бонус" - прямо под землей завода расположены минеральные источники. И эту воду на предприятии используют для технических нужд, теряя питьевую воду.

Предприятие работает уже 18 лет, все это знают и делают вид, что это не их проблема. "Голос" требует закрыть завод, который незаконно работает и загрязняет воздух Харькова. И Харьковская ячейка партии сотрудничает с активистами, чтобы это сделать.