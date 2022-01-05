Эйдман рассказал, почему Путин не решится на большую войну против Украины

Президент России Владимир Путин намерен уничтожить Украину как государство и вернуть ее, как драгоценный камень, в "корону Российской империи". В 2022 году такое его стремление только возрастет.

Как заявил на своей странице в Facebook российский социолог Игорь Эйдман, "Путин спятил на Украине, как Гитлер на вопросе антисемитизма". А чтобы взять Украину под свой контроль, российский лидер будет действовать гибридными, а не военными методами.

"Однако, в отличие от Гитлера, Путин – трус. На большую войну он не решится", – отметил Эйдман.

Социолог спрогнозировал, что добиваться своего Путин станет при помощи "пятой колонны" и олигархов. Также станет шантажировать западные страны, угрожая тем военными действиями, требуя при этом оставить Украину один на один с противником.

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"Ни то, ни другое не получится. Путина ждет крупный внешнеполитический провал", – считает эксперт.

Он отметил, что данная ситуация приведет к возрастающей роли силовиков внутри России, которые захватят власть. При этом возрастут репрессии, многократно увеличится число политэмигрантов.

По мнению Эйдмана, все это приведет к тому, что Россия станет похожей на страну эпохи, близкой к позднему сталинизму: в которой процветали репрессии, урапатриотическая истерия, перманентная конфронтация с Западом.

"В общем, ничего особо нового и оригинального. Все это есть уже сейчас, но в наступившем году грозит достичь своего апофигея", – резюмировал специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США рассказали, что может остановить Путина от вторжения в Украину.