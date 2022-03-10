Джонсон пообещал Зеленскому ввести 'максимальные экономические санкции' против РФ

Британский премьер-министр Борис Джонсон в телефонной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о максимальной поддержке нашей страны и готовности ввести против России максимальные экономические санкции. Политик с ужасом отреагировал на события в Мариуполе, где войска РФ обстреляли здание больницы с родильным отделением.

Об этом сообщило издание CNN, ссылаясь на комментарий сотрудника правительства Соединенного Королевства. Джонсон выразил свое восхищение Зеленскому, подчеркнув, что лидер украинской нации вызывает уважение и симпатию у граждан Британии.

"Оба лидера обсудили дальнейшую работу по оснащению Вооруженных Сил Украины техники для обороны своего суверенного государства. Также со стороны Лондона будет системно продолжаться ослабление российской экономики наряду с другими западными союзниками.

Видео дня

Глава государства Владимир Зеленский в своем Twitter поблагодарил партнера из Британии за плодотворную беседу и перманентную поддержку не на словах, а в деле.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава британского МИД выступила с речью, где призвала коллег настойчиво продолжать путь по экономической и политической изоляции Российской Федерации.

Напомним, Европа планирует полностью отказаться от импорта угля, нефти и газа из России до 2030 г. За это время страны ЕС должны сократить потребление газа на 155 млрд куб. м в год. Именно столько составлял импорт из РФ в 2021 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!