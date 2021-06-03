Джемилев сказал, чем закончится для России попытка прорубить сухопутный коридор на Крым

Народный депутат, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Россию ждут огромные потери, если она решиться атаковать Украину с целью прорубить сухопутный коридор на Крым и пустить туда воду.

Как сказал он в интервью "Телеграф", угроза вторжения в Украину с целью захватить территорию от Крыма до Каховского водохранилища кажется реалистичной лишь теоретически.

"Попытка ее реализации повлечет для России колоссальные потери, не только материальные, но и людские. Ведь нынешняя Украина уже не та, что была в 2014 году. Сейчас у нее 250-тысячная армия, плюс около миллиона резервистов, в том числе – около 150 тысяч с боевым опытом. Есть более 600 комплексов залпового огня и так далее. Поэтому легкая прогулка до Каховки у россиян уж точно не получится", – отметил Джемилев.

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Не говоря о реакции мирового сообщества, которая может стоить России очень многого, добавил он.

"Впрочем, если учесть, что нынче у власти в России стоят люди, которые руководствуются не интересами своей страны, а какими-то средневековыми имперскими амбициями, то можно ожидать всякого. Поэтому Украина должна быть готова к любому развитию событий", – подчеркнул нардеп.

По его словам, днепровская вода обеспечивала Крым на 85%.

"Российские проекты по бурению новых скважин, опреснению морской воды, фантастическое предложение Путина доставать пресную воду со дна Азовского моря и прочее, даже при их реализации, могут решить проблему лишь частично", – считает Джемилев.

Он заверил, что восстановить загубленное поливное сельское хозяйство в Крыму точно не удастся, а безмерное выкачивание подземных вод будет лишь усугублять экологическую ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джемилев заявил, что ситуация в Крыму сейчас не слишком подходящая для туристов. Прежде всего, дискомфорт из-за нехватки воды, но россияне сами усугубляют эту проблему.