ДТЭК готовит иски в международные суды из-за махинаций власти с европейским 'зеленым' кредитом

ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

Об этом говорится в сообщении компании.

"ДТЭК ВИЭ требует от ГП "Гарантированный покупатель", АО "Ощадбанк", Кабинета Министров Украины, а также Офиса Президента обеспечить скорейшую выплату задолженности перед компанией. Дальнейшие задержки будут расцениваться как усиление политического и финансового давления на бизнес. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам, в международных инстанциях и национальных судебных органах", — говорится в заявлении.

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В компании подчеркнули, что 17 ноября ГП "Гарантированный покупатель" признал ручное вмешательство в распределение европейского целевого кредита на погашение долгов "зеленым" инвесторам, в том числе предприятиям ДТЭК ВИЭ.

"Искусственная задержка средств на счетах АО "Ощадбанк" и последующий обратный вывод средств, которые должны были попасть в компанию, имеет признаки совершения противоправных действий и злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП, банка и высших должностных лиц государства, которые давали соответствующие незаконные распоряжения. Наличие незаконных действий отдельных лиц подтверждается разногласиями в публичных заявлениях Ощадбанка и ГП", — сообщили в компании.

Незаконные действия ряда должностных лиц привели к падению котировок еврооблигаций DTEK Renewables.

В частности, стоимость еврооблигаций DTEK Renewables после манипуляций со средствами со стороны ГП "Гарантированный Покупатель" упала ниже номинала. Вместе с этим упали котировки еврооблигаций НЭК Укрэнерго и суверенные кредитные показатели государства Украина.

Напомним, 12 ноября выплаты "зеленым" инвесторам по указанию правительства были заблокированы и так и не поступили в полном объеме на счета компаний зеленой энергетики.

Средства были выплачены всем юридическим лицам за исключением компаний группы ДТЭК, который руководство ГП и госбанка в ручном режиме удалили из платежных поручений.

Компания ДТЭК ВИЭ призвала немедленно расследовать факты махинаций с выплатой целевых облигаций и привлечь к ответственности руководство Ощадбанка и ГП "Гарантированный покупатель".