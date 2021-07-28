Эксперт рассказал, почему растет доверие людей к Тимошенко

Юлия Тимошенко стабильно демонстрирует рост поддержки среди украинцев. Доверие людей к лидеру "Батькивщины" увеличивается благодаря ее профессионализму и последовательности в защите социальных прав и интересов граждан.

Об этом на своей Facebook-странице написал политический эксперт Михаил Чаплыга, который поздравил Тимошенко с уверенным ростом доверия уже в течение двух месяцев.

"Тема защиты земли дает свои результаты. И судя по всему, будет еще больше активизироваться", – предположил эксперт.

Он также положительно оценил инициативы команды Тимошенко о введении моратория на повышение тарифов, о чем недавно лидер "Батькивщины" публично заявила на своей странице в Facebook.

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"Фраза Тимошенко, что "хуже тех, кто бесконтрольно повышает тарифы, только те, кто это оправдывает" достойная цитатника", – считает Чаплыга.

Напомним, последнее исследование "Рейтинга" показало, что лидер "Батькивщины" за последние полгода прибавила к своему рейтингу 5%.

В то же время, опрос КМИС зафиксировал, что в случае парламентских выборов, команда Юлии Тимошенко показала бы лучший среди оппозиционных сил результат, уступив в общем зачете только президентской "Слуге народа".

Также "Батьківщина" требует от власти ввести мораторий на повышение тарифов и немедленно принять разработанные депутатами фракции законопроекты, которые пустят на нужды людей газ отечественной добычи и дешевую атомную электроэнергию.

"Это позволит не повышать, а наоборот, существенно снизить тарифы", – убеждена Тимошенко.