Доказательств для объявления подозрения Медведчуку достаточно, – Венедиктова

Подозрение в государственной измене и пособничестве терроризму, которое вручили народному депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку 8 октября, является законным и обоснованным. Следствие собрало для его объявления достаточно доказательств.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, отвечая на вопрос ведущего (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Люди должны быть равными и в своих возможностях, поэтому, отвечая на ваш вопрос достаточно ли доказательств, абсолютно взвешенно говорю, что подозрение законное и обоснованное. Доказательств для его сегодняшнего объявления было достаточно", – отметила генпрокурор.

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Она также ответила на вопрос о том, почему Медведчука не задержали. По ее словам, это не предусмотрено законом.

"Так прописан Уголовно-процессуальный кодекс. Есть 208 статья, когда можно задерживать. В данном случае не было оснований для задержания. Оно не предусматривает немедленное задержание подозреваемого", – сказала она.

Для задержания, как отметила Венедиктова, необходимо перейти в другой процессуальный порядок.

"Сегодня не задерживали по этому именно делу, потому что это не предусмотрено законом. Все, что не предусмотрено законом для прокурора, это преступление в прокурорской деятельности", – уточнила она.

Генпрокурор также отметила, что Медведчук "никуда не денется", поскольку находится под домашним арестом.

"Сегодня он получал от нас подозрение, которое мы отправили по почте", – добавила Венедиктова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в подозрении, которое вручили Медведчуку 8 октября, говорится о срыве контракта с ЮАР по поставкам угля в Украину и заключении соответствующих договоров с террористическими формированиями "ДНР" и "ЛНР".