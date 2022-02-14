Несмотря на массу звонков от знакомых и друзей, я никуда не свалил и делать этого не собираюсь!

Да, я переживаю за свою семью и хотел бы их спрятать на всякий случай, но семья хочет быть дома!

Поэтому, дорогие мои друзья и товарищи, ваше право где вам отсиживаться, но грош вам цена, если вы, мужики, все свалите!

Это Наш Дом, наша Родина и если вы думаете, куда свалить, то наверное для Украины это лучший подарок, чтобы вы все как можно скорей уехали и желательно безвозвратно!

Да, мы на много слабее Россов в плане вооружения, но духом мы не слабее!

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Нас 33 млн и разница в том, что их возможно сюда отправят просто ради политики, а вот мы будем умирать за Свои Семьи и Родину!

Поэтому, если будет Воля Б-га, то тогда нам придётся проверить на сколько их и нас хватит!

Все, кто уехал или собирается – для вас Украина просто дойная корова!

На вас обиды нет, но знайте, детям будет стыдно смотреть в глаза, что сс*канули и убежали. Дети подрастут и спросят "папа, ты защищал наш дом, нашу Родину"? И что ответить сможете?