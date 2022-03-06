Национальное единство – ключевая предпосылка нашей победы в народной войне за независимость.

Очень важно, что Верховная Рада от 24 февраля демонстрирует такое единство и принимает на основе широкого консенсуса законы, необходимые для нашей обороны. Большинство и меньшинство, межпартийная борьба – все это отошло на задний план, потому что Украина – превыше всего.

Очень важно, чтобы это единство сохранялось и дальше. Чтобы никто не поддался искушению в условиях войны искусственно расколоть парламент, пытаясь продавить не согласованные и опасные законопроекты.

Видео дня

Сейчас уже более 100 "слуг народа" и некоторые депутаты ОПЗЖ и группы "За будущее" подписали законопроект о так называемых дистанционных заседаниях парламента. Предусматривающий, что при невозможности созвать заседание в помещении ВР глава парламента проводит его в любом помещении, а депутаты участвуют дистанционно – по видеосвязи или через специальную электронную систему. И так же дистанционно голосуют.

Далее текст на языке оригинала.

По моему убеждению, никаких дистанционных заседаний парламента быть не может, а в условиях войны – особенно. Такие заседания создают множество угроз. Ведь никто не может гарантировать, что депутат на удаленной связи не находится под влиянием врага, или что эта связь не будет в любой момент нарушена, или что результаты голосования не будут искажены. Только представьте, что можно подчеркнуть в таких условиях.

Не говоря уже о том, что переход парламента в виртуальный режим – отличный подарок российской пропаганде, рассказывающим украинцам и всему миру, что "депутаты убежали и голосуют из-за границы". Нельзя этого допустить и нет в этом никакой нужды.

Да, угроза уничтожения помещения Верховной Рады обычно существует, но парламент – это не стены, а люди. Поэтому необходимы изменения в регламент, которые позволят парламенту в случае необходимости собираться в любом другом помещении. Но – собирается реально, а не виртуально. Чтобы вместе, как сказано в нашей присяге, "всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины".

Я остаюсь на месте и готов в любой момент переключиться по исполнению обязанностей в терробороне Киева к обязанностям народного депутата.