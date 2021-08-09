Лукашенко, создавая “миграционный кризис” в Литве и Польше, пытается доказать международному сообществу и своему “враждебном другу” Путину, что он еще вполне способен вести самостоятельные геополитические игры. Даже не смотря на то, что в Москве уже посчитали, – теперь выгоднее заменить его на другую, более покладистую, кремлевскую марионетку.

Белорусский диктатор прекрасно понимает, что Кремль считает его “списанным политиком”, Беларусь своей территорией и только вопрос времени, когда Путин окончательно определится с тем – вводить ли российские войска на белорусскую территорию, или силами подконтрольного уже почти полностью Москве белорусского КГБ просто отстранить Лукашенко от власти, мотивируя это резким ухудшением состояния его здоровья.

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Для Путина дальнейшее продолжение поддержки очень непопулярного в Беларуси Лукашенко кажется абсолютно проигрышным делом, поэтому оба диктаторы усиленно маневрируют друг вокруг друга, выискивая возможность не дать своему “дружескому врагу” усилить свои позиции на белорусском направлении.

Путину теперь очень важно перекрыть несговорчивому “союзнику” шанс выскользнуть из ловушки невозможности продолжения нелегитимного правления, дожать его до конца, и этим открыть путь к восстановлению, в том, или ином виде, подобия бывшего СССР.

Для начала Москва поспешно превращает Беларусь в свою военную базу, контроль над которой Минск начинает терять.

России удалось почти уничтожить в Беларуси белорусский язык, а тотально русифицированное и ментально изуродованное население деморализовано давлением на него режима, глава которого хотя и не хочет аншлюса, который готовят белорусам “братья с Севера”, но и не видит своего будущего вне президентского кресла.

Теперь многое будет зависеть от того, насколько дееспособной покажет себя оппозиция Лукашенко. Если он будет терять контроль над частью своей страны, то это может спровоцировать Путина на решительные действия.

Белорусский диктатор начал метаться из стороны в сторону. И хотя до сих пор ему удавалось сдерживать Путина обещаниями “добровольно” интегрироваться в Россию, то теперь в Кремле требуют от него последовательных и конкретных шагов в этом направлении.

Прямо намекая, что отсрочка создания реального союзного государства, способна вызвать появление на белорусских землях “зеленых человечков”, или российских солдат в военной белорусский форме, которые будут имитировать военный переворот в государстве.

Не говоря уже о том, что агенты ГРУ/ФСБ проникли и в белорусскую оппозицию, и в нужный момент способны спровоцировать более жесткие выступления против режима узурпатора, после чего Лукашенко вынужден будет сам просить Москву о военной помощи и вводе российских войск.

Кроме того, стоит принять во внимание, что организованный диктатором “миграционный кризис” в Литве и Польше может быть только разминкой.

У Лукашенко, который отчаянно борется за свое право быть пожизненным президентом, остается еще одна возможность доказать Путину целесообразность пребывания на своем посту.

Где-то осенью в Москве могут предпринять попытку открыть “второй фронт” противостояния с несговорчивой Украиной, которая никак не хочет капитулировать перед Кремлем.

Спровоцировав пограничный конфликт на границе Беларуси с Украиной, который начнется с попыток “бацьки” массово переправлять на нашу территорию нелегальных мигрантов, как это делал он с Литвой и Польшей.

Конфликт, который при необходимости довольно легко перевести в локальное, или широкомасштабное военное противостояние.

Поскольку незаконное перемещение мигрантов в нашу страну, способно спровоцировать дополнительные очаги напряжения, и украинская сторона этого не допустит.

Поэтому, чтобы объяснять международной общественности, что это Украина сама “очень конфликтная страна”, которая не может жить в мире со своими соседями, как раз Лукашенко и нужен.

Потому что тогда в Кремле смогут апеллировать к тому, что, мол, это Украина “напала” на соседнюю Беларусь, которая много лет пыталась соблюдать нейтралитет в конфликте Российской Федерации и Украины.

А поскольку Россия и Беларусь создали союзное государство, то РФ просто не может оставаться равнодушной к противостоянию Минска и Киева, и потому, закономерно, поспешила на помощь “братскому белорусскому народу”.

Для Путина сейчас важно максимально ослабить Украинское государство на всех возможных направлениях. А вероятный конфликт Украины с лукашенковской Беларусью – это именно то, что до определенного времени кремлевцы придерживают для нас.

И если до прошлогодних сфальсифицированных “президентских выборов” Лукашенко пытался хоть как-то внешне соблюдать дистанцирование от России, то теперь он во всем полностью зависим от своего политического патрона Путина.

После “выборов” в 2020 году “президент” Лукашенко уже полностью подчинен Путину, именно поэтому он так подхихикивает и подобострастно подхватывает абсурдные путинские обвинения Украины и Запада во время совместных пресс-конференций.

И если хозяин прикажет ему “фас” – не выполнить эту команду “бацька” просто не сможет.

Белорусский узурпатор тоталитарен, мстителен, импульсивен, и до недавнего времени слишком независим. Теперь же его посадили на “короткий поводок”, и он, находясь в полной зависимости от Кремля, все больше вынужден подыгрывать путинскому далеко идущему проекту превращения Беларуси из “далекого поста Евразии”, в западную провинцию Российской Федерации.

Кроме того, что Беларусь, контролируемая Москвой, может стать плацдармом для наступления с Севера на Украину, это еще и великолепный плацдарм для наступления на государства Балтии и Польшу, если Путин попытается проверить на боеспособность НАТО и примет решение вторгнуться на территории этих стран.

Хотя подобное вторжение означало бы прямое противостояние России с НАТО, но в Москве очень рассчитывают на то, что такие страны-члены Североатлантического альянса, как Германия, Франция, Венгрия и Италия воевать с Россией за сохранение независимости балтийских стран не будут.

Путин кружит над Беларусью, как “гриф”, который чувствует “мертвечину”, и все примеряется к тому, как ему лучше до нее добраться.

Лукашенко, который является азартным политическим игроком, сегодня находится в отчаянии. У него все меньше шансов удержаться на плаву, а Путин делает все для того, чтобы Беларусь не смогла избежать аннексии ее Россией.

Карточный домик лукашенковского режима разрушается со всех сторон. И у Лукашенко нет никаких шансов самостоятельно удержать свою власть над Беларусью.

Однако и надежды на помощь со стороны Москвы могут оказаться призрачными.

Путин не смог защитить своего ставленника Януковича от гнева украинского народа, и существует шанс на то, чтобы там не планировали в Кремле, что и белорусскому народу удастся свергнуть режим диктатора Лукашенко, который незаконно правит Беларусью и делает там все, что ему заблагорассудится, уже больше чем четверть века.

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