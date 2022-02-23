Депутаты Рады матерно высказались о голосовании по санкциям против депутатов Госдумы России. Видео 18+

Один из 22 депутатов Верховной Рады, отказавшийся голосовать за принятие отдельных санкций в отношении 400 депутатов Госдумы РФ оказался в плохом настроении. Парламентарий подошел к вице-спикеру Александру Корниенко и в пылу начал жаловаться, что журналисты задают ему неудобные вопросы.

Поскольку Корниенко не успел выключить микрофон, который оказался на близком расстоянии с его коллегой, нецензурная речь депутата вошла в эфир трансляции. Судя по тому, что взвинченный на нервах нардеп говорил с Корниенко как с близким товарищем, можно предположить, что им оказался некто из фракции "Слуга народа" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне уже звонили из "Суспильного", спрашивают, чего я не голосовал по санкциям", – обратился к Корниенко парламентарий.

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"А чего ты не голосовал?", – в свою очередь задался вопросом Корниенко, после чего литературная речь в беседе двух избранников народа завершилась.

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