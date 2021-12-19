Делегация Конгресса США посетила Киев, чтобы оценить российскую агрессию

Представители Конгресса США в воскресенье, 19 декабря, прибыли в Киев для проведения мероприятий, посвященных обсуждению ситуации на Донбассе и вероятности вторжения российских войск. Глава американской делегации Джейсон Кроу вместе с коллегами заверил, что сохранение украинского суверенитета и ответные меры на агрессию Кремля имеют в Вашингтоне двухпартийную поддержку.

Об этом сообщила пресс-служба Посольства США в Украине в Facebook. Делегатов сопровождали представители украинского военного руководства.

Джейсон Кроу указал, что Конгресс США заинтересован в дипломатическом разрешении нагнетаемой эскалации возле восточных границ Украины, но готовы на решительную реакцию в случае реальной агрессии. Американская стороны поддерживает не только унитарность нашей страны, но и евроантлантическую направленность.

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"США продолжают сохранять приверженность пути дипломатии и диалога в деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военных сил России, а также поддержании жестких мер в ответ на любое дальнейшее военное вторжение на суверенную украинскую территорию", – указано в сообщении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Литва заявила готовность снабдить Украину оружием летального действия.