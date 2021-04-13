Данилов: Украина не планирует возвращать Донбасс силой, но свои земли не отдадим

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что Украина стремится разрешить ситуацию на Донбассе только с использованием политических и дипломатических методов, но свои земли она точно никому не отдаст.

Об этом он сказал во время встречи с руководителями дипломатических представительств стран-членов ЕС, аккредитованных в нашей стране. Ее организовали для обсуждения ситуации безопасности регионе, в частности в контексте эскалации российской агрессии, сообщает аппарат СНБО.

"У Украины на сегодня нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, наша задача – решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем", – заявил Данилов.

Он подчеркнул, что все остальное в этом контексте является информационной войной России, которую она ведет не только на украинской территории, но и во всей Европе.

Данилов провел встречу с руководителями дипломатических представительств стран-членов ЕС Facebook СНБО

Данилов также выразил благодарность европейским дипломатам за поддержку Украины, подчеркнув, что противодействовать агрессору "без помощи настоящих партнеров будет сложно", но страна готова дать достойный ответ на угрозы, которые возникают у ее границ.

"Мы не отдадим свою землю. Украинские военные на передовой готовы к любому обострению ситуации, а Украина продолжает быть форпостом для всей Европы", – добавил секретарь СНБО.

Напомним: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина не хочет войны и не готовит эскалаций на Донбассе – никаких наступлений или ограниченных военных операций. Тогда как РФ стянула свои войска по трем направлениям.

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