Данилов сравнил действия украинских олигархов с военной агрессией России

Наряду с военной агрессией Российской Федерации одной из основных угроз украинской безопасности является олигархическая система, которая начала формироваться сразу после независимости Украины.

Об этом в Facebook написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, указав на бездействия власти.

"С годами олигархическая система, которая все больше укреплялась и заплывала финансовым коррупционным жирком, становилась все увереннее в себе и все наглее вмешивалась в украинскую политику. В результате страна на долгие годы оказалась надежно запертой в плотном олигархическому треугольнике – олигархическая экономика, что порождала монополии, что приводило к коррупции", – сообщил председатель СНБО.

По словам Данилова, олигархи вместе с чиновниками и силовиками тормозили развитие страны.

"Сформированные олигархические группы через инкорпорированных во власть "своих правильных" кадров фактически приватизировали сектора отечественной экономики – газовую, химическую, энергетическую, нефтеперерабатывающей сферы и протянули свои когти к прибыльному аграрному сектору. Монополии привели к глубинной коррупции", – подчеркнул он.

Также Данилов добавил, что Россия коррупционными путями "развращала украинский политический класс", сознательно уничтожала украинскую экономику, формируя собственные группы влияния и захватывая новые сегменты в политической, экономической, медийной, религиозных сферах жизнедеятельности государства.

"По моему мнению, по предварительной оценке, в Украине есть 13 человек, которых можно отнести к категории олигархов. Основной признак этой группы – влияние на власть", – резюмировал секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель СНБО Алексей Данилов заявил, что президент Владимир Зеленский поручил СНБО, Антимонопольный комитет и Офиса президента разработать закон об олигархах.