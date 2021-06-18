Данилов – об угрозе сепаратистских настроений на юге Украины: должны прекращать все на корню
В Украине власти крупных областных центров, маленьких городов и сел должны участвовать в совместной борьбе с российской пропагандой. Поскольку накануне выборов Россия строит систему "распространения сепаратистского настроения", в частности, в наших южных регионах – на Николаевщине, Херсонщине и Одессщине.
В этом убежден секретарь Совета национальной безопасности и обороны (РНБО) Алексей Данилов. Мнением он поделился в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Чиновник вспомнил пресс-конференцию, на которой одна девушка спросила у него о развертывании российской сети в Николаеве. При этом подчеркнула, что мэр города по такому поводу говорит, мол, "ни на что влиять не может".
"Знаете, это настолько странная позиция!" – возмутился Данилов.
По его словам, сегодня все должны понимать происходящее в современном мире. Это касается депутатов сельского, поселкового или городского советов, и "мэра такого города как Николаев".
Секретарь СНБО напомнил, что Россия является страной-агрессором и призвал таких людей опомниться. Он подчеркнул, что украинцы должны "на корню прекращать" попытки любого, кто "начинает здесь разворачивать свое мнение и влиять на выборы".
В этом контексте чиновник поставил в пример родной Луганск, где за российским влиянием он наблюдал еще с 1994 года и где такие пропагандисты, "как хищники, начали расползаться везде".
"Чем закончилось? Закончилось тем, что РФ из Ростовской области начала войну. "Градом" лупила по украинской территории. А сейчас кто-то говорит о "конфликте". О каком "конфликте" вы говорите, представители РФ? Это война с Россией, изнутри поддерживаемая людьми, для которых Путин до сих пор является тем, чем он для них является", – подытожил Данилов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее секретарь СНБО говорил, что в войне против Украины РФ продолжает использовать "черную" пропаганду, а также свои выдумки и ложь. Так, по его словам, агрессор пытается повлиять на способность нашей страны противостоять ему.
Также Данилов отметил, что некоторые телеканалы в Украине распространяют информацию, которую получают из России, и их деятельность не имеет никакого отношения к свободе слова.