Данилов – об угрозе сепаратистских настроений на юге Украины: должны прекращать все на корню

В Украине власти крупных областных центров, маленьких городов и сел должны участвовать в совместной борьбе с российской пропагандой. Поскольку накануне выборов Россия строит систему "распространения сепаратистского настроения", в частности, в наших южных регионах – на Николаевщине, Херсонщине и Одессщине.

В этом убежден секретарь Совета национальной безопасности и обороны (РНБО) Алексей Данилов. Мнением он поделился в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Чиновник вспомнил пресс-конференцию, на которой одна девушка спросила у него о развертывании российской сети в Николаеве. При этом подчеркнула, что мэр города по такому поводу говорит, мол, "ни на что влиять не может".

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"Знаете, это настолько странная позиция!" – возмутился Данилов.

По его словам, сегодня все должны понимать происходящее в современном мире. Это касается депутатов сельского, поселкового или городского советов, и "мэра такого города как Николаев".

Секретарь СНБО напомнил, что Россия является страной-агрессором и призвал таких людей опомниться. Он подчеркнул, что украинцы должны "на корню прекращать" попытки любого, кто "начинает здесь разворачивать свое мнение и влиять на выборы".

В этом контексте чиновник поставил в пример родной Луганск, где за российским влиянием он наблюдал еще с 1994 года и где такие пропагандисты, "как хищники, начали расползаться везде".

"Чем закончилось? Закончилось тем, что РФ из Ростовской области начала войну. "Градом" лупила по украинской территории. А сейчас кто-то говорит о "конфликте". О каком "конфликте" вы говорите, представители РФ? Это война с Россией, изнутри поддерживаемая людьми, для которых Путин до сих пор является тем, чем он для них является", – подытожил Данилов.

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