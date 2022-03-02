Данилов: если враг думает, что мы будет только защищаться, – он ошибается

Вооруженные силы Украины действуют согласно плану. Если российский оккупант думал, что мы будем только защищаться, он ошибается.

Такое заявление в эфире телеканала "Украина 24" сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Таким образом он ответил на вопрос о том, что Украина переходит в наступление.

"Горловка – украинский город. Мы забираем свое. Все идет согласно плану. Если враг думает, что мы будем только защищаться, ошибался", – отметил секретарь СНБО.

Также Данилов подчеркнул, что российские оккупанты не понимают, куда они попали – они дезориентированы, испуганы и без горючего.

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Кроме того, он отметил, что украинцам не нужно никого слушать, они сами готовы выходить с голыми руками против захватчиков.

"Наши люди будут выходить голые-босые и защищать нашу страну", – подчеркнул Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина переходит к тотальному давлению на врага. Он также призвал украинцев помочь в этом военным, что ускорит процесс освобождения захваченных территорий.

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