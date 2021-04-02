Данилов анонсировал указ Зеленского по вакцинации против COVID-19

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины был рассмотрен вопрос о вакцинации населения против коронавируса. Вскоре будет опубликован соответствующий указ президента.

Об этом в пятницу, 2 апреля, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У нас очень сложная ситуация с распространением ковида и в ближайшее время будет указ, который будет устанавливать сегодняшнее решение СНБО именно по вакцинации населения", – сказал Данилов.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 1 апреля, от коронавируса умерло рекордное количество людей с начала пандемии. Так, согласно данным сайта СНБО, болезнь унесла жизни 433 пациентов.

1 апреля в Украине прививки от коронавируса сделали 19 097 человек. Меньше всего украинцев вакцинировали в Черниговской области, которая находится в "красной" зоне эпидемической опасности – 260. С начала кампании вакцинации было привито 267 833 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украину не будут закрывать на общенациональный локдаун, чтобы не останавливать сразу всю страну. Вместо этого и в дальнейшем при необходимости будут вводить более жесткие ограничения в отдельных регионах или городах, заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко