Чтобы вы работали, точнее отдыхали так, как депутаты Верховной Рады

Николай Томенко
Политика / Мнения
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Чтобы вы работали, точнее отдыхали так, как депутаты Верховной Рады

Как известно, по инициативе депутатов Слуги народа, "За майбутнє", "Довіри" и при поддержке "Голоса", ОПЗЖ и "Батьківщини" ВР не будет собираться на пленарные заседания 38 дней: с 17 декабря по 25 января.

В то же время, "народные избранники" пообещали, что будут день и ночью работать в Комитетах, фракциях и избирательных округах, как это и предусмотрено Постановлением ВР.

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Як інформує офіційний сайт ВР, для прикладу, в період 4-6 січня, коли народні депутати зобов’язані працюють у комітетах, тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісіях та депутатських фракцій, …ЖОДНОГО ЗАСІДАННЯ так і не відбулося.

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Ба більше, депутати, які перебувають у закордонних виборчих округах продовжують "щиро" переконувати, що вони перебувають у якихось відрядженнях?! Нагадаю, що згідно чинного законодавства місце роботи ВСІХ народних депутатів - Комітети ВР, за що вони й отримають зарплатню.

Тож, за фактично місячні різдвяні канікули депутати отримають щонайменше 100 тисяч гривень зарплати та доплат, а більш як 70 тисяч гривень отримають їх помічники.

Чтобы вы работали, точнее отдыхали так, как депутаты Верховной Рады
Чтобы вы работали, точнее отдыхали так, как депутаты Верховной Рады
Чтобы вы работали, точнее отдыхали так, как депутаты Верховной Рады
Чтобы вы работали, точнее отдыхали так, как депутаты Верховной Рады

Загалом утримання ВР у 2022 році коштуватиме нам 2 МІЛЬЯРДИ 670 МІЛЬЙОНІВ. Окрім того, провладні та опозиційні парламентські партії отримають ще й 884 МІЛЬЙОНИ для своєї рекламної діяльності.

Щоб Ви так працювали, точніше відпочивали так, як депутати ВР!

П.С. Щоправда, з огляду на сторінку офіційного сайту, працює лише Голова ВР.

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