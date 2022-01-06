Как известно, по инициативе депутатов Слуги народа, "За майбутнє", "Довіри" и при поддержке "Голоса", ОПЗЖ и "Батьківщини" ВР не будет собираться на пленарные заседания 38 дней: с 17 декабря по 25 января.

В то же время, "народные избранники" пообещали, что будут день и ночью работать в Комитетах, фракциях и избирательных округах, как это и предусмотрено Постановлением ВР.

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Як інформує офіційний сайт ВР, для прикладу, в період 4-6 січня, коли народні депутати зобов’язані працюють у комітетах, тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісіях та депутатських фракцій, …ЖОДНОГО ЗАСІДАННЯ так і не відбулося.

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Ба більше, депутати, які перебувають у закордонних виборчих округах продовжують "щиро" переконувати, що вони перебувають у якихось відрядженнях?! Нагадаю, що згідно чинного законодавства місце роботи ВСІХ народних депутатів - Комітети ВР, за що вони й отримають зарплатню.

Тож, за фактично місячні різдвяні канікули депутати отримають щонайменше 100 тисяч гривень зарплати та доплат, а більш як 70 тисяч гривень отримають їх помічники.

Загалом утримання ВР у 2022 році коштуватиме нам 2 МІЛЬЯРДИ 670 МІЛЬЙОНІВ. Окрім того, провладні та опозиційні парламентські партії отримають ще й 884 МІЛЬЙОНИ для своєї рекламної діяльності.

Щоб Ви так працювали, точніше відпочивали так, як депутати ВР!

П.С. Щоправда, з огляду на сторінку офіційного сайту, працює лише Голова ВР.