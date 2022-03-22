Многие уже забыли об этом персонаже, чья жизнь закончилась "вышкой" в 1994 году по приговору суда. Андрей Чикатило – серийный убийца из Ростовской области, число его жертв из женщин и детей превысило 43 человека. Сегодня Путин ничуть не лучше этого маньяка.

Воевать с Украиной на поле боя он не готов, но готов бомбить города и села, убивая детей и женщин. Даже толерантный Президент Соединенных Штатов Джо Байден не удержался, чтобы сказать в его адрес: "Да, я думаю, что он (Путин) – военный преступник". Здесь непонятна и вызывает удивление позиция Запада и НАТО в отношении как Путина, так и России. Вернусь, однако, к Чикатило. Когда ему вынесли смертный приговор, он слезно просил суд о помиловании во всех апелляциях. Он хотел жить несмотря на все свои злодеяние. Все преступники – трусы. И Путин в этом смысле не исключение. Он боится умереть от вируса, от покушения, от отравления. Тогда почему он не боится умереть в ядерной войне? Это абсурд, который не может объяснить ни один генерал или политик на Западе. Они все в один голос повторяют одну и ту же мантру - у него ядерное оружие и мы не можем рисковать. Рисковать – чем? Своей свободой? Путин блефует и будет продолжать блефовать, шантажировать и угрожать. Однако он никогда и ни при каких условиях не применит ядерный арсенал, потому что ясно осознает – это самоубийство.

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Тогда возникает вопрос к коллективному Западу – до каких пор вы будете его терпеть? Сколько надо жертв, чтобы ударить его по рукам и сказать – стоп! Завтра мы начинаем сбивать все твои самолеты и ракеты, которые летят в Украину. Чем Путин ответит? Ничем. У него нет даже сил, чтобы воевать на земле. Теперь самое удивительное – Европа не готова пока отказаться от российской нефти и газа. Каждый день Запад платит России полмиллиарда долларов за углеводороды и тем самым оплачивает агрессию России против Украины. В страны ЕС поставляется до 3, 5 миллиона баррелей сырой нефти в сутки. Только полное эмбарго на нефть и газ из России приведет в чувство Путина и его банду. Как-то "великий стратег" Володя Путин ехидно спросил у своих слушателей на одной из конференций: "Чем вы будете топить дома без нашего газа? Дровами?". Уже тогда следовало поставить его на место. "Да, мы готовы топить дровами, чтобы такие уроды, как вы, не шантажировали Европу своим газом". Смелости у немецких бюргеров и французских буржуа не шибко много. Не хотят они лишений и дискомфорта. Хочется им напомнить – последний эшелон с рудой из Советского Союза в нацистскую Германию ушел 20 июня 1941 года, за день до начала полномасштабной мировой войны.

Нет никаких сомнений, что Россия проиграет эту подлую и авантюрную войну с Украиной, но цена вопроса очень высока – жизни тысячи людей. Президент Зеленский не просто должен, он обязан напомнить Западу слова Президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана: "Люди, у которых есть свобода выбора, всегда выберут мир". Права человека Рональд Рейган ставил превыше всего и с этого началось его противостояние и спор с лидерами компартии Советского Союза. Он победил. История повторяется и сегодня нет никаких шансов, чтобы "империя зла", теперь уже в обличии России, взяла вверх. Карфаген будет разрушен.