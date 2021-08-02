Украинский институт будущего провел фокус-групповое исследование на территории всей страны на тему: "Кто мы? Украинцы глазами украинцев" (объем выборки – 12 ФГД). Результаты этого исследования открыли четыре нарыва, которые не дают нам возможности двигаться вперед.

Проблема номер один – разрыв гражданина и государства. Между простым человеком и государством существует не просто разрыв, а пропасть. И эту пропасть не смогли заполнить ни две революции, ни 73%, которые казалось бы, должны были объединить. Украинец считает, что государство его не видит. И это не искусственное "Надо услышать Донбасс". Это, к сожалению, очень прагматичное ощущение большинства. И, между прочим, – это одна из ключевых проблем Зеленского – люди перестали его считать "своим". Он не соединил человека и государство.

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Проблема номер два – отсутствие причин для гордости. Мы можем тысячи раз говорить, что "Путин х*йло", но 20 лет он положил на то, чтобы большинство граждан РФ начало считать, что Россия встает с колен. У нас же боятся даже героев войны сделать героями. Мы ищем поводы для гордости и останавливаемся на Кличко и Шевченко. Ни одного научного прорыва, ни единого архитектурного объекта, никакой современности – наша самая большая гордость – это "Золотой век" казачества, о котором преимущественно мы знаем мифы.

Проблема номер три – абсолютное отсутствие видения будущего. Мы нация, которая не имеет мечты. А тот, кто не мечтает – не ставит целей. А если ты не ставишь цели – ты ничего не получаешь.

И, наконец, четвертая проблема – это инфантильное отношение не просто к проблематике, но и, что хуже всего, ко времени. Именно поэтому мы болезненно реагируем на каждый "пук". А еще – это большой подарок для власти, ведь во многом именно на этом держится рейтинг президента. Нам кажется, что в своей истории мы перепробовали все, а потому, если мы ошиблись сейчас, то это – конец истории. Дело в том, что у детей нет чувства времени и у нас, как у нации, есть только зародышевое ощущение этого самого времени (между прочим, возвращаясь к Путину, то одна из сильнейших его сторон – он умеет ждать, а мы – нет).

Итак, что с этим всем делать? Прежде всего, надо суметь признать этот диагноз и начать бороться с хроническими болезнями. И здесь мы подходим к самому важному: нет и не будет одномоментного чуда. Чудеса надо создавать самим. Каждому на своем месте.

А что касается власти, то ей сейчас очень комфортно. Нынешний общественный договор звучит так: "Давайте дадим этому парню шанс, а если ему не удастся, мы убежим". Но этот общественный договор не продержится долго. И просто ради самосохранения нужно его сменить на: "Вы дали нам шанс и мы начали изменения". Решение СНБО – это тактика. Пора переходить к стратегии. А стратегия предполагает самое страшное – долговременную и тяжелую работу с массой ошибок. Мы так боимся этих многолетних ошибок, что, к сожалению, ничего не делаем.

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