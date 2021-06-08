Чернышев: новая редакция закона "О местных государственных администрациях" – важный шаг для децентрализации

Принятие новой редакции закона "О местных государственных администрациях", что сейчас готовится ко второму чтению в парламенте – важный шаг для продвижения реформы децентрализации.

Об этом министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил во время выступления на Конгрессе местных и региональных властей в городе Днепр, который состоялся под председательством президента Украины Владимира Зеленского. Глава Минрегиона обратился к народным депутатам с просьбой рассмотреть соответствующий законопроект в ближайшее время, передает пресс-служба министерства.

"Сейчас мы работаем над усовершенствованием законодательства в рамках действующей Конституции. В частности, планируем актуализировать отдельные нормы Закона "О местном самоуправлении в Украине" и отраслевое законодательство в части распределения полномочий органов местного самоуправления. А также – районных и областных советов с учетом новой системы административно территориального устройства...

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Еще хочу обратиться к народным депутатам с просьбой рассмотреть новую редакцию закона "О местных государственных администрациях" в течение действующей сессии Верховной Рады по сокращенной процедуре, ведь это – сверхважно и даст возможность более четко разграничить полномочия местных государственных администраций и органов местного самоуправления", – отметил Чернышев.

Отдельно министр развития общин и территорий остановился на вопросе завершения формирования райгосадминистраций. В частности, отметил, что кроме привлечения профессиональных кадров, РГА должны перейти от традиционного администрирования к партнерству с органами местного самоуправления. Одна из главных задач – оказания помощи общинам в их деятельности, особенно тем, которые были образованы в прошлом году и не имеют достаточно опыта.

"Также важно упорядочить систему и уровень оплаты труда в местных государственных администрациях, чтобы обеспечить соответствие с оплатой труда в органах местного самоуправления", – заметил министр Чернышев.

Напомним, ранее глава Минрегиона отметил, что для успешного завершения реформы децентрализации необходимо внесение изменений в Конституцию Украины. Они должны закрепить новую систему административно-территориального устройства на уровне общин и районов. А также – обеспечить баланс компетенций между региональными органами исполнительной власти и местным самоуправлением.

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в Верховной Раде 239 голосами во втором чтении приняли законопроект о регулировании института старост. В основном в сельской местности староста будет предоставлять административные услуги.