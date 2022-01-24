Будет ли полномасштабное вторжение РФ и что готовит Путин: экс-нардеп дал прогноз событий

Массированное военное наступление России на Украину маловероятно. Кремль, скорее всего, будет искать возможность выйти из ситуации, "сохранив лицо".

Об этом в интервью Telegraf заявил бывший нардный депутат Андрей Сенченко, который также был заместителем главы Совета министров Крыма, а сейчас возглавляет общественное движение "Сила права". В то же время он не исключает, что страна-агрессор может пойти на провокации на украинско-белорусской границе или на Донбассе.

"Кремль в привычной для себя агрессивном стиле будет искать выход из ситуации с "сохранением лица". Когда говорят, что крыса, загнанная в угол, обязательно укусит – это очень линейное восприятие, потому что Россия уже давно "кусает", – сказал Сенченко, напомнив, что РФ ведет гибридную войну не только против Украины, но и против Запада.

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Также экс-нардеп отметил, что, хотя полномасштабное вторжение маловероятно, Кремль может устроить провокации на границе между Украиной и Беларусью. Это может быть и так называемая кампания "воссоединения" народа Донбасса, который якобы остался под "игом украинских националистов".

Кроме того, Сенченко полагает, что Россия может признать так называемые "ДНР" и "ЛНР", чтобы перейти к полноценному военному протекторату на оккупированных территориях.

Он считает необходимым добиваться однозначной и жесткой реакции Запада даже на наименьшие агрессивные намерения Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер оппозиционной британской Лейбористской партии Кир Стармер призвал западные страны объединиться, чтобы противостоять президенту государства-агрессора Владимиру Путину.