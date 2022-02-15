Будапештский меморандум не содержит никаких гарантий для Украины, – Порошенко

Будапештский меморандум не содержит никаких гарантий для Украины и предусматривает только консультации сторон при участии всех подписавшихся, в том числе и России. Об этом сказал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время телемарафона в эфире "Прямого" и "5 канала".

"Первое поручение СНБО, чтобы МИД Украины связалось со всеми странами-гарантами Будапештского процесса, было сделано в марте 2014 года по созыву консультаций. Всего было инициировано 17 раз создание консультаций в рамках Будапештского меморандума. Ни одна из них не состоялась", – сообщил Порошенко.

"Ибо вместо слова "гарантии" там есть слово "заверение", "обеспокоенность" вместо гарантий. Вместо механизма санкций за невыполнение Будапештского меморандума – там механизм консультаций. Причем на консультациях должны присутствовать все пять стран-членов. А если одна из стран-членов – агрессор? Все семнадцать раз консультации не состоялись по одной причине – потому что Россия не приняла в них участия и дальше участия в этом принимать не собирается. Меморандум – это памятная записка, не имеющая под собой никаких эффективных шагов", – отмечает пятый президент.

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"И сегодня, когда толкают на Будапештский меморандум, это выглядит так, будто вы собираетесь остановить агрессора обращением к его гарантиям. Он нарушил эти гарантии тогда, когда ворвался на украинскую территорию. И мы можем сколько угодно обращаться в меморандум, но это не может быть альтернативой ни Минску, ни дорогой в мир", – констатирует Петр Порошенко.

"Что есть альтернатива? Армия. Вооруженные силы Украины, которые мы создали с 2014 года. Мы с вами, уважаемые граждане Украины", – отмечает Порошенко.

"Мы благодарим военнослужащих, волонтеров, добровольцев. Мы благодарим наших солдат, сержантов, офицеров, генералов, адмиралов, которые сделали чудо, потому что гарантом суверенитета территориальной целостности и независимости Украины является армия", – убежден Порошенко.

"И вторым наиболее эффективным гарантом является НАТО. Потому что 5-я статья НАТО предусматривает абсолютно четкий протокол, процедуру, которую мы делаем в случае агрессии против страны-члена Альянса. И сейчас мы расплачиваемся за абсолютную безответственность многовекторности, которую исповедовали многие разрушавшие политики, которые разрушили обороноспособность государства. Мы могли быть членом НАТО еще в 2004-2008 году", – резюмирует лидер партии.