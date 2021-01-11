Бродский рассказал, кто сделал вип-прививку от коронавируса. Анонс громкого интервью

Мирослав Семенюк Политика 14:28, 11.01.2021 Обновлено: 15:22, 11.01.2021

Глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский дал интервью журналистке Наташе Влащенко, в котором затронул главные скандалы страны, в частности поделился деталями о тайной вакцинации "избранных".

Посмотреть интервью можно будет вскоре на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко" (чтобы увидеть анонс, доскролльте до конца страницы).

В частности Бродский расскажет:

  • о том, кто уже сделал прививку нелегальной вакциной за 2,5 тысячи евро;

  • о конфликтах с украинской властью;

  • о своем отношении к мэру Киева Виталию Кличко;

  • о бизнесмене Игоре Коломойском и пр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бродский рассказал, что представители власти и богатые люди тайно вакцинируются нелегально ввезенной на территорию Украины вакциной в киевской клинике "Медиленд". По его словам, за две дозы вакцины желающим приходится выкладывать до 3 тысяч евро.

Среди организаторов "тайного вакцинирования" Бродский называл главу комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, скандально известного бизнесмена Павла Фукса и Романа Гольдмана, позиционирующего себя экспертом по вопросам медицины и предоставляющего медицинские услуги в киевских и израильских клиниках.

По данным Бродского, среди тех, кто тайно сделал прививку от коронавируса, начиная с последних чисел декабря, – депутаты от "Слуги народа", представители Кабмина во главе с Денисом Шмыгалем, состоятельные люди.

Также бизнесмен отметил, что располагает информацией о том, что Фукс предлагает возможность тайно вакцинироваться, не дожидаясь официального старта вакцинации в Украине, в качестве взятки при решении разного рода вопросов.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Климкин: инаугурацию Байдена мы ждем, как дети, Путин готов торговаться с США

В "Слуге народа" допустили, что руководство Украины замешано в скандале с тайной "VIP-вакцинацией"

В Конгрессе США Трампа назвали "служанкой Путина"

Степанов снова объяснил логику запретов на продажу носков во время локдауна

В мире вакцинировали от коронавируса уже более 24 млн человек. Карты