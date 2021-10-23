Бороться с олигархами просто: власти нужно закрыть свои двери и зашить свои карманы, – Гордон

Украинский журналист Дмитрий Гордон высказал мнение, что принятый в Верховной Раде закон "Об олигархах" на самом деле призван бороться с журналистами. Он посоветовал власти использовать для борьбы с олигархами другие способы.

Так, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 22 октября, Гордон отметил, что украинская власть должна, в первую очередь, использовать для этого Антимонопольный комитет и законы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Что касается закона "Об олигархах". Вы думаете, они хотят бороться с олигархами? Нет, они хотят бороться со средствами массовой информации, которые принадлежат олигархам. На самом деле бороться с олигархами просто. Во-первых, у вас есть рычаги, много организаций, которые могут бороться, плюс Антимонопольный комитет, Конституция и законы", – отметил журналист.

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Он посоветовал украинским политикам "закрыть свои двери для олигархов и зашить свои карманы".

"Забейте двери своих кабинетов, чтобы туда не ходили олигархи и не общайтесь с ними, и зашейте свои карманы, чтобы олигархи туда бабки не давали на подкуп в том числе депутатов. Потому что депутаты говорят, что им платят 30-50, а одному человеку даже 70 тысяч долларов в месяц. Я хочу спросить, откуда эти деньги?" – сказал Гордон.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд предположил, что основной его целью антиолигархического закона является отобрать у олигархов средства массовой информации и установить монополию власти на владение крупнейшими медиа.