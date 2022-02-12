Борис Филатов обсудил перспективы межкультурного сотрудничества с послом Азербайджана Эльмирой Ахундовой

12 февраля городской голова Днепра Борис Филатов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Украине Эльмирой Ахундовой, культурными деятелями этой страны и представителями Международной организации тюркской культуры (ТюрКСОЙ).

"Спасибо, что вы нашли время для того, чтобы принять нашу делегацию. Событие действительно исторического значения — то, что происходит сейчас здесь, в Днепре. Ведь здесь присутствуют очень интересные люди", — сказала Эльмира Ахундова.

Господин Дюсен Касеинов, Генеральный секретарь ТюрКСОЙ, приехал в Днепр впервые. Он убежден, что сейчас развитие межкультурных связей имеет большое значение. "Я говорил: мы все равно сюда поедем. Ведь страна живет своей жизнью, все продолжается и, кроме мрачных прогнозов и новостей, должны быть и новости хорошие — о культуре в частности. Мы думаем: чем мы — дирижеры, музыканты — можем помочь тому, чтобы мир понял, что мы поддерживаем вашу страну и что сюда нужно приезжать".

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Со своей стороны, мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что Днепр высоко ценит визиты дипломатического корпуса и международных организаций.

"Для нас высокая честь сейчас принимать такую делегацию. У нас многонациональный и поликонфессиональный город. Здесь все живут дружески, и наша большая азербайджанская община принимает очень активное участие в жизни города. Не только в том, что касается культуры", - сказал Борис Филатов.

Городской голова также отметил, что история его семьи тесно связана с Казахстаном, и презентовал делегатам книгу собственного авторства об истории его рода, где описаны, в частности, те события.

Также 12 февраля в 18:00 в Филармонии им. Леонида Когана состоится концерт, посвященный 100-летию со дня рождения известного азербайджанского композитора Фикрета Амирова. Руководит оркестром дирижер с мировым именем Ялчин Адыгезалов.