Америка (как раз ко Дню Конституции напомнили) посылает месседж: пока в Украине коррупция — НАТО нам не видать. Пламенная борьба США с коррупцией в Украине — история вообще интересная. Помню проспиртованных носителей американских ценностей рядом с Радой аккурат после выступления в ней Байдена, дружно повторявших эти базовые ценности заплетающимися языками и ласково поощрённых прямо тогда же в гостинице "Киев" от имени спонсоров, которые щедро уважили внезапный антикоррупционный порыв недорогих, но шумных люмпен-бомжей, не очень отличающих слова "антикоррупционный" и "антиконституционный".

Обилие "соросят" в "наблюдательных советах" с сумасшедшими окладами на убыточных госпредприятиях продолжает ту же традицию стимулирования, но уже на качественно ином, более солидном уровне: без коррупции — антикоррупционные и прочие цивилизованные ценности не донести, вот и оплачивают ценностийных волонтёров как могут.

Борьба с коррупцией (но не с Сор-рупцией!), таким образом, носит некий избирательный характер, то есть не вполне честна и не вполне последовательна, коль ведётся столь экзотически. Тем не менее, последовательность — есть: титульный спонсор просто отсекает коррупцию ЧУЖУЮ (которая как бы без лицензии), желая монополии в этом непростом деле. Тобто самый прибыльный вид общественно-политической деятельности, каким стала в стране борьба с коррупцией, в действительности направлен только против коррупции "не от тех" — коррупции от кого попало, непролицезированной (аналогично тому, как у нас борются с конвертацией и обналичкой): всё должно быть организовано, подконтрольно и направлено на важнейшие ценностные цели.

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Давать деньги депутатам и чиновникам должны специально подготовленные и обученные подотчётные лица — так носители ценностей оберегают нашу страну от хаоса и непредсказуемости.

Если бы в самом деле свершилось чудо и коррупция в Украине таки вдруг исчезла — несмотря на НАБУ, НАЗК, Высший "антиконституционный" (см. выше) суд и прочая, прочая, — это стало бы для спонсоров (и участников) борьбы с коррупцией личной трагедией: был бы утрачен важнейший рычаг давления (а для кого-то — последняя возможная занятость): не с чем бороться, и как тогда продвигать цивилизацию? А если страна уйдёт не куда надо и соскочит с иглы?

Да и НАТО придётся тогда менять предлог для откладывания навеки членства Украины: неужели в самом деле включать воюющую (с самой РФ!) страну в свою РЕАЛЬНУЮ орбиту и защищать её (чего доброго) от их, цивилизованных, партнёра-энергоносителя, то есть дырявить своими же пулями свою же цистерну?! (А что на ней упырёк сидит, по локоть в крови, так это даже надёжнее, лишь бы просил любезный друг-дикташка не сильно дорого…) И ради кого ссориться (с самим ВВП!)??? Ради нас, банановых?

А как же тогда доносить базовые ценности?

Что не Запад для Украины (он никому ничего никогда не должен, особенно по Будапештскому меморандуму! Какой Будапешт? Минск! Минск! Минск! Подписанное под танками с участием "двух послов и двух козлов") — так вот, не Запад для Украины, а Украина для Запада (и пусть продолжает отчитываться, как перевыполняет задание по росту тарифов)!

Что не НАТО для территориальной целостности Украины, а наоборот: раздать территории (и так прекратить войну) для вступления в НАТО!

Как всё это доносить, если нет коррупции? И как бороться с чужими, если у тех не берут тоже?

К ИХ счастью, ИМ это не грозит. Потому забота у титульного спонсора "борьбы с коррупцией" только одна — её (коррупции и заодно борьбы с ней) монополизация. Кто имеет эту монополию, тот и правит: Ты туда не ходи! Ты СЮДА ходи! Army/language/faith…

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